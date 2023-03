Voti Roma Real Sociedad 2-0, euforia giallorossa: sorpresa Kumbulla

Roma-Real Sociedad, i voti assegnati alla squadra di Mourinho dopo la gara valevole per l’andata degli ottavi di finale di Europa League.

Sin dal giorno del sorteggio c’era stata tra le fila capitoline una certa consapevolezza circa le difficoltà sottintese ad un doppio impegno contro una compagine altisonante e rappresentante una delle migliori realtà della Liga spagnola in questa stagione. Basti pensare alla quarta posizione attualmente vantata da Kubo e colleghi nel campionato iberico ma anche ad alcuni dati relativi alla resa in Europa League degli uomini di Alguacil.

Questi ultimi arrivavano dall’Olimpico, per certi versi, con maggiore riposo rispetto ai padroni di casa. Il riferimento non è allo scontro con il Cadice, programmato 48 ore prima della partita che avrebbe visto poi Mancini e compagni trionfare domenica contro la Juventus. Piuttosto, intendiamo ricordare la qualificazione in prima posizione da parte della Sociedad, reduce da una serie di grandi prestazioni in trasferta che hanno visto loro vincere anche ad Old Trafford, spedendo di fatto la compagine di Ten Hag in seconda posizione e, dunque, agli spareggi contro il Barcellona.

Roma-Real Sociedad, Kumbulla la chiude a sorpresa: euforia giallorossa

Senza pensare troppo alla fase preliminare di una gara della quale si è certamente detto e parlato non poco, riportiamo di seguito i voti assegnati dalla redazione alla squadra di Mourinho e a quella di Alguacil. Il primo tempo si è aperto con un grande approccio da parte degli uomini di José, bravi a trovare la rete con un contropiede concreto e qualitativo che ha coinvolto diversi elementi giallorossi, da Karsdorp a El-Shaarawy, passando per Dybala e Abraham.

Seppur con il rammarico di non aver sfruttato il doppio e clamoroso errore del portiere avversario, la Roma ha chiuso i primi quarantacinque minuti in modo soddisfacente, seppur conscia di essere stata messa in difficoltà in alcuni spezzoni di gioco, soprattutto successivi al gol dell’1-o. L’occasione maggiore è stata certamente quella capitata sui piedi di Kubo, terminata con un tiro scagliatosi sul palo alla sinistra di Rui Patricio.

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio 6 Mancini 7.5 , Smalling 7, Llorente 6 Karsdorp 7 , Cristante 7 , Matic 7.5, El Shaarawy 8 ; Pellegrini 6.5 Dybala 7; Abraham 6.5

Belotti 6.5

Spina 6.5

Wijnaldum 6

Kumbulla 7

REAL SOCIEDAD (4-4-2): Remiro 5; Gorosabel 6, Le Normand 6, Zubeldia 5.5, Rico 5.5; Silva 6.5, Zubimendi 6, Merino 5.5, Illaramendi 5; Sorloth 5.5, Kubo 6

Gli altri risultati sono: Bayer Leverkusen – Ferencvaros 2-0

Union Berlin – Union Saint Gilloise 3-3

Sporting – Arsenal 2-2