Calciomercato Roma, rivalutazione completata: Pinto ha un jolly in più

Calciomercato Roma: la rivalutazione è stata completata, i conti si faranno a fine stagione ed intanto i tifosi possono sorridere.

C’è un grande entusiasmo in casa Roma, grazie ai buonissimi risultati ottenuti dagli uomini di Mourinho nelle ultime settimane. La vittoria contro la Juventus ha rilanciato le sorti di questa stagione e adesso i giallorossi sono più vicini alla conquista di un quarto posto che solo qualche mese fa poteva sembrare un’utopia.

Analizzando i risultati su tutta la stagione si può notare un ruolino di marcia piuttosto altalenante, forse soprattutto in Europa, dove la squadra non è riuscita a conquistare il primo posto nel girone. La mancanza di continuità potrebbe essere il maggior rimpianto in caso di mancato accesso in Champions, soprattutto visti i tanti, troppi, punti buttati con le piccole, come accaduto con Sassuolo all’andata e Cremonese.

Tuttavia adesso la situazione pare abbastanza differente, soprattutto grazie alle prestazioni di calciatori come Paulo Dybala, che si è caricato la squadra sulle spalle nonostante gli infortuni. Non è l’unico però che è riuscito ad infilare una serie di grandi prestazioni, un altro calciatore è apparso completamente trasformato, complice ancora una volta il carattere di Mourinho.

Calciomercato Roma, rivalutazione completata: i conti si fanno a fine stagione

La Roma e Mourinho si godono le prestazioni da vero e proprio fenomeno del campione del mondo argentino Paulo Dybala, che anche nella partita di giovedì, seppur senza segnare, è risultato ancora una volta decisivo. dal suo arrivo a Roma il tecnico portoghese ha “trasformato” diversi giocatori, primo su tutti Lorenzo Pellegrini, che nella scorsa stagione ha dimostrato doti da top player.

In questo campionato, complice una forma fisica precaria, non è riuscito a ripetere quanto di buono fatto lo scorso anno, ma spesso regala comunque giocate da fuoriclasse. È una delle più grandi doti di Mourinho, riuscire a tirare fuori il 120% dai suoi giocatori, spesso anche attraverso il suo carattere da sergente di ferro.

Questo suo lato lo abbiamo visto con Karsdorp. L’olandese infatti, indicato come principale responsabile della mancata vittoria a Sassuolo, era stato messo fuori rosa, ma complice le pessime prestazioni di Celik è riuscito a rientrare in squadra, dimostrando ancora una volta il suo valore.

Dal suo rientro infatti l’esterno è apparso completamente trasformato, corre il doppio, è sempre propositivo e sforna prestazioni da oltre 7 in pagella, come accaduto nel match di giovedì contro la Real Sociedad, dove è stato padrone indiscusso della fascia destra. Da esubero a vera arma in più della Roma, così Rick Karsdorp è rinato, e ancora una volta nel bene o nel male, José Mourinho ha avuto ragione. Come riportato da “Calciomercato.it”, in estate la sua permanenza non è scontata, ma se anche dovesse partire rispetto a gennaio la Roma potrà fare richieste per il suo cartellino ben differenti non trattandosi più di un esubero in rotta con l’allenatore.