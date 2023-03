Incubo Inter, nuovo colpo di scena: offerta choc e ‘addio’ Roma

Calciomercato Roma, incubo Inter: nuova offerta dai parte dei nerazzurri pronta. Così salta il possibile arrivo a Trigoria

Sicuramente, nello scorso mese di gennaio, la Roma lo ha cercato. E forse, Pinto, la prossima estate, sarebbe potuto tornare all’assalto. Ma a quanto pare, secondo quello che viene riportato da Fichajes.net, non solo la Roma, e il Milan, hanno messo gli occhi sul giocatore. Ma anche l’Inter, al momento, vorrebbe inserirsi in quella che potrebbe essere una trattativa.

Il nome è quello del fantasista del Chelsea Ziyech, ad un passo dall’andare al Psg, e che poi per via di alcuni problemi nel passaggio dei documenti è tornato a Londra. Ma il campo lo vede comunque poco, visto che Potter aveva dato un suo assenso alla cessione. Una cessione che, come abbiamo tutti capito, non è andata a buon fine solamente per degli errori che a certi livelli non si possono commettere.

Calciomercato Roma, l’Inter vuole Ziyech

E Ziyech, come detto, potrebbe davvero arrivare in Italia, ma potrebbe prendere anche la via di Milano. Secondo fonti spagnole a Inzaghi il giocatore piace e con il risparmio sull’ingaggio di Skriniar, l’amministratore delegato nerazzurro Marotta potrebbe anche offrire un ingaggio importante all’attaccante.

Vedremo quello che succederà tra pochi mesi. Di certo c’è che la Roma guarda con molto interesse a quello che potrebbe essere un possibile inserimento nell’operazione Ziyech. Un elemento che dalle parti di Trigoria piace, eccome, e che era stato nesso nel mirino soprattutto per andare a sostituire Zaniolo che adesso è al Galatasaray. Poi le cose sono sappiamo come sono andate con l’ex numero 22 che ha lasciato la Capitale quando le trattative in Italia erano chiuse non dando quindi la possibilità a Pinto di poter trovare un sostituto. Un buco che non c’è solamente perché è arrivato Solbakken a parametro zero. Ma Ziyech, senza dubbio, è un’altra cosa.