Infortunio e operazione UFFICIALE: emergenza Roma

Infortunio e operazione ufficiale: emergenza per la Roma dopo l’ennesimo stop di ieri. José Mourinho è nei guai

Non solo Pellegrini, che ha rimediato la bellezza di 30 punti di sutura e che ieri ha passato una notte sotto osservazione a Villa Stuart. Ma non arrivano buone notizie nemmeno per Belotti, che ieri sera, così come vi abbiamo già riportato, si è procurato una frattura.

Adesso è ufficiale: il giocatore, così come riportato dalla Roma, ha subito “una frattura al quarto metacarpo della mano destra. Nei prossimi giorni sarà sottoposto a intervento chirurgico per ridurla”. Non si conoscono quindi quelli che potrebbero essere i tempi di recupero per il giocatore, ma senza dubbio marzo è finito, visto che poi, dopo il derby, ci sarà la sosta per le nazionali e che si tornerà a giocare i primi giorni del mese di aprile.

Infortunio e operazione per Belotti

Una tegola per Mourinho che adesso dovrà fare di necessità virtù e si dovrà inventare qualcosa per la sua squadra: potrebbe essere riproposto anche Dybala prima punta, qualora lo Special One decidesse di far respirare Abraham. Ma di certo, con lo stop anche di Pellegrini, le possibilità che il tecnico cambi ancora, e stravolga così la sua squadra, sono davvero ridotte al minimo.

Vedremo quelle che saranno ovviamente le scelte dello Speciale One che si ritrova in un colpo solo senza due pezzi da novanta della sua rosa. Un problema in vista di questo marzo, fase caldissima dell’annata della Roma chiamata, dopo ieri, a completare l’opera in Europa League dopo la vittoria di ieri. E soprattutto dare continuità anche alla vittoria contro la Juventus di domenica scorsa. I giallorossi ci arrivano con i cerotti.