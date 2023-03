Intreccio Ancelotti-Mourinho: blitz con gli agenti, volo galeotto

Intreccio Ancelotti-Mourinho, il blitz lo fanno gli agenti volati in Brasile. Ecco quello che sta succedendo

Ieri sera la Roma ha vinto, portando a casa un risultato pesantissimo contro la Real Sociedad. Un 2-0 che non mette la qualificazione in cassaforte, in Spagna, giovedì prossimo, ci sarà da soffrire. Ma che mette sicuramente la formazione di Mourinho davanti. E se la Roma riuscisse a ripetere la perfetta prestazione tattica di ieri difficilmente non esulterà alla fine del match.

Tutto bello quindi, in una settimana che fino al momento, dopo la vittoria sulla Juventus, è stata perfetta. E che potrebbe essere ancora più bella se le notizie riportate da Defensa Central venissero confermate. Sì, perché come sappiamo, Mourinho è stato messo nel mirino – o almeno così si dice – dal Brasile per la nazionale verdeoro. Ma non solo il portoghese, anche Ancelotti, che al Real non se la sta passando bene, potrebbe essere il sostituto di Tite l’anno prossimo. Ed è proprio con il tecnico italiano che i colloqui si sarebbero rafforzati.

Intreccio Ancelotti-Mourinho, gli agenti in Brasile

E sì, perché gli agenti dell’allenatore italiano in questo momento sarebbero in Brasile. Non ufficialmente per un contatto con la federazione ma chissà, ci potrebbe anche essere. E in questo modo, ovviamente, si allontanano ovviamente le voci, e le possibilità, che i dirigenti brasiliani possano bussare alla corte dello Special One per la prossima stagione.

Tutto bene? Saremmo ben felici di poter dire che al momento sia tutto sotto controllo, ma sappiamo bene che la questione legata al futuro dello Special dovrà essere discussa nei prossimi mesi, probabilmente alla fine della stagione e a bocce ferme, quando senza dubbio ci sarà un incontro tra le parti per programmare il futuro. Mou vuole rinforzi, i Friedkin questo lo sanno bene. Ma se ne riparlerà, a tempo debito, adesso c’è da preparare la prossima sfida di campionato, quella contro il Sassuolo di domenica prossima. Per chiudere meravigliosamente una settimana perfetta. Almeno fino ad ora.