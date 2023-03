Roma, Mourinho senza pace: frattura e nuovo stop

Roma, non c’è pace per Mourinho: gli esami strumentali hanno confermato la frattura. Nuovo stop per il calciatore giallorosso

Non c’è pace per Mourinho. Non c’è pace per la Roma. Visto che al momento non preoccupano solo le condizioni di Lorenzo Pellegrini, che ha passato la notte a Villa Stuart sotto osservazione, ma anche Belotti è a rischio per la gara contro il Sassuolo. E potrebbe essere a rischio anche per la Real Sociedad giovedì prossimo.

Il giocatore infatti ha rimediato una frattura al polso nella gara di ieri contro gli spagnoli. E ovviamente non si conoscono ancora i tempi di recupero e soprattutto non sappiamo se Mourinho lo vorrà rischiare domenica contro i neroverdi che si presenteranno all’Olimpico. Insomma, non c’è pace. Nessuna pace per lo Special One.

Belotti era entrato in forma nell’ultimo periodo è sembrava vicino anche alla firma di quel rinnovo contrattuale. Un accordo che scade alla fine della stagione ma anche ha un’opzione per le prossime due stagioni. Insomma, sembrava davvero fatto e probabilmente andrà così, ma nel momento topico della stagione questo infortunio non ci voleva, soprattutto andando a vedere quelli che sono gli impegni dei giallorossi nelle prossime settimane: Sassuolo prima, come detto, poi ritorno contro la Real Sociedad e poi il derby contro la Lazio prima della sosta per la Nazionale.

Di ulteriori notizie su Belotti per il momento non se ne hanno. Di certo giocare con un tutore è possibile, visto che anche Cristante prima della sosta per il Mondiale quando poi si è sottoposto ad un intervento chirurgico. Insomma, piove sul bagnato.