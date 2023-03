Roma-Sassuolo, brutte notizie per l’allenatore e per i tifosi da Trigoria: due assenze pesanti in vista della sfida ai neroverdi.

Sarà un tour de force fondamentale per le sorti della stagione della Roma. Finora la squadra ha risposto più che bene agli impegni che si è trovata a fronteggiare: la vittoria per 1-0 contro la Juventus ha consentito agli uomini di Mourinho di rimanere in corsa per la Champions League, rimanendo saldamente al quarto posto a discapito di Milan e Atalanta.

Anche in Europa League i giallorossi hanno risposto presente, attraverso una sontuosa prestazione collettiva ed il 2-0 inferto ai baschi. Questo risultato consente di andare a giocare in trasferta in Spagna consapevoli di aver a disposizione 2 risultati su 3, ma anche in caso di sconfitta con un solo gol di scarto la Roma staccherebbe il pass per i quarti di finale.

Sassuolo, Real Sociedad e Lazio. Queste le prossime tre sfide, in cui i ragazzi dovranno raccogliere il massimo per cercare di rimanere in corsa su entrambi gli obbiettivi, tuttavia non sarà affatto facile. Tante partite ravvicinate non consentono di giocare al meglio e già per il match di domenica il mister dovrà fare i conti con diverse assenze.

Roma-Sassuolo, le ultime da Trigoria: doppia tegola per Mourinho

Quando la stagione ti mette davanti tanti match così ravvicinati le rotazioni diventano fondamentali per evitare infortuni. La Roma non ha una rosa profondissima a livello di qualità, tuttavia la grinta trasmessa dal suo pubblico può far trovare la forza per dare quel qualcosa in più, come è successo in occasione del gol del 2-0 proprio contro la Real Sociedad.

Purtroppo dalle parti di Trigoria sono abituati con gli infortuni, e anche in vista del match contro i neroverdi Mourinho dovrà fare i conti con assenze importanti. Oltre allo squalificato Bryan Cristante non ci saranno quasi certamente Lorenzo Pellegrini e Andrea Belotti, non presenti all’allenamento pomeridiano a Trigoria.

Durante la partita contro la Sociedad, il capitano giallorosso ha dovuto abbandonare il campo a causa di una brutta ferita alla testa, rimediata dopo uno scontro aereo con un avversario.

Per motivi precauzionali e per sperare di recuperarlo per l’Europa League Mourinho non lo convocherà, in modo tale che possa riposare e recuperare in vista del ritorno. Belotti a causa della frattura al polso sarà quasi certamente out: potrebbe giocare con un tutore, ma visti i tempi ristretti probabilmente lo Special One si affiderà ad Abraham.