Squalifica choc, Mourinho risponde a modo suo: la FOTO fa subito boom

Roma, squalifica Mourinho e risposta ufficiale immediata del mister. La foto parla chiaro, ecco cosa è successo.

Sono stati giorni certamente ricchi di novità ed eventi in casa giallorossa, reduce da un’altalena di emozioni che ha toccato il punto più basso nello scacco di Cremona ma cui ha fatto poi seguito la felicissima doppia risposta contro Juventus e Real Sociedad. Imparando a conoscere il mister, si può certamente asserire che la strada da percorrere sia ancora tanta e che si sia ancora ben lungi dal ritenersi paghi di quanto fin qui raccolto.

Al contempo, con la ritrovata consapevolezza nei propri mezzi, gli uomini di Mourinho dovranno cercare di affrontare degnamente questo ciclo di impegni molto importante, a partire da quello di dopodomani contro il Sassuolo, passando per il ritorno contro gli spagnoli di Alguacil e la chiosa pre-pausa Nazionali contro la Lazio. A intersecarsi con tutti questi eventi sono state poi le questioni extra-sportive catalizzate proprio dai fatti di Cremona.

Roma, la FOTO di Mourinho fa boom sui social: risposta immediata dopo la squalifica

Come ormai universalmente noto, infatti, in occasione della gara contro gli uomini di Ballardini, non è arrivata solo la beffarda sconfitta siglata Ciofani ma, soprattutto, la nascita di una vera e propria telenovela riassumibile nella dialettica Mourinho-Serra e che ha coinvolto anche altri personaggi ed enti quali la Procura Federale.

Dopo la sospensione della squalifica per Roma-Juventus, la Corte Sportiva ha però respinto il ricorso giallorosso per le due giornate di squalifiche assegnate a José Mourinho dopo le proteste con il poco deontologico quarto uomo di Torino. La presa di posizione del club, come visto, è stata netta, con il silenzio stampa ponderato dal club e che assume il sapore di una vera e propria protesta.

A ciò si aggiunga anche la risposta di José Mourinho che ha in questi minuti pubblicato una fotografia con le mani incrociate e pugni chiusi, quasi come a emulare una sorta di simbolo di ‘prigionia’. La didascalia sembra essere poco maliziosa, dal momento che è un semplice ringraziamento ad una nota marca di orologi e al brand di gioielli della figlia Matilde ma la posa, unitamente alla tempistica dello scatto, lascia trasparire tutto il sornione e provocatorio istrionismo dello Special.