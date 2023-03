‘Addio’ Roma a zero: nuovi contatti con il Milan

Calciomercato Roma, opzione ancora viva per il Milan e nuovi contatti già registrati. Gli ultimi aggiornamenti su una delle questioni più calde del momento.

Come ormai chiaro, l’obiettivo della squadra di Mourinho è attualmente quello di restare concentrati su questa delicata parentesi stagionale, densa di impegni che non poca ingerenza sembrano destinati ad avere ai fini dei piazzamenti finali. Particolare attenzione va certamente rivolta alla Serie A, da sempre affrontata con l’obiettivo di arrivare tra le prime quattro e centrare un obiettivo Champions che, con le conseguenze che conosciamo tutti, inizia a mancare da troppo tempo.

A ciò si aggiungano anche le sentenze dell’Europa League, iniziata con il freno a mano tirato da parte di Pellegrini e colleghi ma attualmente rappresentante una competizione che i giallorossi hanno dimostrato a più riprese di voler onorare, a maggior ragione dopo l’eliminazione in Coppa Italia e lo status europeo ottenuto lo scorso 25 maggio. Proprio dal percorso in Europa, così come da quello in campionato, potrebbero dipendere le tante valutazioni di fine anno, relative al futuro di Mourinho in primis ma certamente prossime al toccare tante altre questioni.

Calciomercato Roma, Aouar-Milan e attesa per la firma: nuovi contatti

Pur riconoscendo una crescita e una resa importante alla Roma, va sottolineata comunque la diffusa consapevolezza circa i diversi limiti strutturali che la contraddistinguono e che in non poche occasioni sono stati evidenziati dallo stesso Special One. Quest’ultimo, in caso di sperata permanenza, saprebbe molto bene dove e come intervenire e abbiamo ormai compreso che anche in base ai disegni presentati dalla società potrebbe dipendere la sentenza finale circa la decisione di continuare nella Capitale o cercare una nuova esperienza.

I reparti dove intervenire sono numerosi e molte novità si intersecheranno sicuramente anche con la questione dei possibili addii. Restando sui vecchi pallini e su scenari che certamente non possono essere ignorati, riportiamo le ultime novità targate Matteo Moretto per Relevo. A sua detta, infatti, il Milan sarebbe ancora fortemente interessata ad Houssem Aouar, centrocampista del Lione in scadenza di contratto e attuale oggetto del desiderio di tanti club europei, Roma inclusa.

Il giornalista italiano ha sottoscritto la piena vivezza dell’opzione Milan per Aouar e a sua detta ci sarebbero stati di recente dei contatti tra le parti. Scenario più che mai vivido ed in evoluzione, con il giocatore che continua a prendere tempo prima di ponderare una decisione che si appresta ad essere importante per sé stesso e non solo.