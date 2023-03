Calciomercato Roma, firma a tutti i costi: forcing decisivo

Calciomercato Roma, stanno provando in tutti i modi a trovare l’accordo definitivo con uno dei pilastri della propria rosa.

La piacevole sorpresa delle ultime gare ufficiali della Roma è stata garantita anche delle buone prestazioni offerte dalle buone prestazioni offerte da Leonardo Spinazzola sulla corsia mancina. Dopo un inizio di stagione in ombra, l’ex esterno della Juventus si sta ritagliando un ruolo sempre più da protagonista nello scacchiere tattico giallorosso.

Fino a poche settimane fa, però, la Roma aveva comunque scandagliato il terreno per capire eventualmente la fattibilità di qualche operazione intrigante in uscita. Tra i nomi sul taccuino della dirigenza giallorossa era finito anche Alex Grimaldo, il cui contratto con il Benfica in scadenza nel 2023 non è stato ancora rinnovato. Il laterale mancino spagnolo è finito nella lista dei desideri di molti club italiani. Oltre alla Roma, infatti, anche Juventus, Inter e Napoli hanno effettuato dei sondaggi esplorativi.

Calciomercato Roma, il Benfica non molla Grimaldo: parti sempre più vicine

Se fino a poche settimane fa l’addio di Grimaldo al Benfica rappresentava un’opzione assolutamente credibile, qualcosa sembra essere cambiato. Il pressing di Rui Costa sembra aver dato i suoi frutti. Il presidente delle Aquile, infatti, ha posto il rinnovo di Grimaldo in cima alla lista delle sue priorità. Dopo aver tergiversato molto, il club lusitano sarebbe intenzionato ad assecondare le richieste del laterale mancino, per il quale si potrebbe sforare il tetto salariale imposto dal club che si aggira sui due milioni di euro netti.

Secondo quanto evidenziato da O’Jogo, infatti, l’inserimento di un premio alla firma o comunque di un bonus dipendentemente da rendimento e gol potrebbe far saltare il banco. Grimaldo sarebbe propenso ad accettare l’offerta del Benfica con la fumata bianca ormai non più lontanissima. Staremo a vedere cosa succederà.