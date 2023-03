Calciomercato Roma: il Milan fa sul serio e accelera per il giocatore che si unirà ai rossoneri gratis nella prossima finestra di mercato

La stagione della Roma prosegue con grande entusiasmo, soprattutto dopo i recenti risultati ottenuti dalla squadra. Non era facile centrare due vittorie consecutive contro Juventus e Real Sociedad, soprattutto vista la grande mole di partite in così pochi giorni.

Gli uomini di Mourinho però hanno risposto presente, con due grandissime prestazioni che hanno permesso ai ragazzi di riaffacciarsi in zona quarto posto, ma soprattutto che consente un agevole match di ritorno a San Sebastien, dove ci si può permettere addirittura una sconfitta con un gol di scarto per passare il turno.

Non bisogna commettere l’errore di rilassarsi. Le prossime gare saranno importantissime per l’epilogo della stagione giallorossa. Sassuolo, Real Sociedad e poi Lazio, alla fine di queste tre partite sapremo di che pasta sono fatti Pellegrini e compagni, che in caso di 3 risultati positivi sarebbero lanciatissimi verso la conquista della zona Champions, soprattutto dopo lo scivolone dell’Inter in trasferta a La Spezia.

In chiave mercato invece le notizie non sono così positive. Il Milan infatti è intenzionato a tesserare gratuitamente il pupillo della Roma.

Calciomercato Roma, scacco matto Milan: colpaccio gratis

I club italiani riversano ormai da tempo in una profonda crisi economica. Proprio per questo motivo le società (Roma compresa) stanno sondando i migliori talenti in scadenza di contratto e uno dei colpi più appetibili è lo spagnolo ormai del Real Madrid Marco Asensio.

L’attaccante rappresenta una delle migliori soluzioni a costo zero della prossima finestra di mercato, le qualità non sono in discussione, diverso è il discorso che riguarda la condizione fisica. I continui infortuni hanno decisamente rallentano la sua crescita, ecco perché il Real ha preso a malincuore la decisione di non rinnovargli il contratto (almeno per il momento)

Asensio è seguito anche in Italia, in particolare da Roma e Milan che aspettano di capire la fattibilità della trattativa. Il Milan in particolare sembrerebbe non aver perso tempo e vorrebbe anticipare le dirette concorrenti per portare lo spagnolo a Milano.

I colloqui tra le parti sembrerebbero già iniziati ed il giocatore gradirebbe la destinazione rossonera, l’affare dunque potrebbe farsi davvero, mentre la Roma per ora può solo continuare a osservare.