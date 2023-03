Calciomercato Roma, il Psg fa saltare il banco: Pinto e la Juventus esultano

Calciomercato Roma, il Psg fa saltare il banco e potrebbe creare nuovi spazi di manovra per Pinto. Effetto domino lampo.

In questa prima parte di 2023 uno degli aspetti più importanti che ha posto le premesse per la risalita in campionato e per le belle prove in Europa League è stata la ritrovata solidità difensiva. Soprattutto davanti al proprio pubblico la Roma di José Mourinho si è riscoperta incredibilmente solida e coesa in tutti i reparti.

Ermeticità del pacchetto arretrato che chiaramente dovrà essere riproposta anche contro il Sassuolo, squadra che ha spesso creato grattacapi alla Roma nelle ultime stagioni. Nel frattempo Tiago Pinto sta scandagliando il mercato alla ricerca di quelle soluzioni di mercato con le quali rinforzare la batteria di centrali a disposizione di José Mourinho. Complice gli impegni in rapida successione, infatti, per compiere un ulteriore step di crescita sarà fondamentale per la Roma aggiungere al proprio organico un altro innesto di qualità. Il tutto al netto del rinnovo di Smalling con i giallorossi che con il passare delle settimane si sta configurando come un’opzione sempre più concreta.

Calciomercato Roma, il Psg su Maguire: via libera N’Dicka?

Un nome spesso gravitato in orbita Roma è quello di Evan N’Dicka. Il centrale difensivo in forza all’Eintracht Francoforte non ha ancora rinnovato il suo contratto con il club tedesco in scadenza nel 2023. Reduce da una stagione e mezzo disputato ad alti livelli, il transalpino ha acceso gli interessi di molte squadre in Serie A pronte a darsi battaglia per il suo acquisto. In Serie A N’Dicka fa gola a Roma, Juventus, Inter e Napoli.

Il difensore, però, piace e non poco anche al Barcellona, con il quale si vociferava che avesse già trovato un accordo di massima. Alla luce dell’infortunio di Kimpembe, poi, anche il Psg ha effettuato dei sondaggi esplorativi per capire eventuali margini di manovra.

Secondo quanto riferito da The Sun, però, i parigini avrebbero dirottato le proprie attenzioni su Harry Maguire. Il centrale inglese, che anche in questa stagione non si sta rendendo protagonista di prestazioni esaltanti, potrebbe fare le valigie la prossima estate se dovesse arrivare un’offerta concreta. Accostato nelle scorse settimane anche al West Ham, Maguire intrigherebbe e non poco il Psg. A quel punto, assicuratosi già Skriniar, Galtier si defilerebbe dalla corsa per N’Dicka: Juve e Roma, tra le altre, monitorano il tutto.