Calciomercato Roma, ‘ritorno’ gratis e Carvajal avvisato: sostituto pronto in Premier

Calciomercato Roma, non ha ancora firmato. Occasione e gran ‘ritorno’ a zero con intreccio in Premier League.

Abbiamo spesso evidenziato l’importanza e la tendenza di questi ultimi anni da parte delle società nello sfruttare le giuste occasioni nell’ingaggiare giocatori in scadenza contratto o in una posizione con i rispettivi club in grado di sposare nuove realtà a costi bassi e anche irrisori rispetto al proprio effettivo valore.

Lo sa bene la stessa Roma, brava lo scorso anno a inserirsi nel momento giusto su Paulo Dybala e portarlo alla corte di un Mourinho che lo aveva tanto voluto e corteggiato, consapevole della grande importanza e aiuto che le sue qualità avrebbero apportato allo scacchiere neo-vincitore della Conference League. A ciò si aggiunga anche l’esempio Wijnaldum, giunto a Roma a condizioni diverse da quelle di Dybala ma approdato al contempo grazie all’incastro di una serie di fattori che, infortunio a parte, hanno permesso a José di garantirsi un autentico leader di centrocampo, proprio come Matic.

Calciomercato Roma, intreccio col Chelsea e firma di Nacho in bilico

Gli esempi potrebbero certamente continuare e abbracciare fasce temporali anche più ampie. La quasi universale diffusione in Europa nel provare a ingaggiare nobili elementi alle suddette condizioni lascia però intendere come tale modalità potrà contraddistinguere certamente il futuro modus operandi di Tiago Pinto e non solo. Questo soprattutto alla luce delle diverse occasioni che il prossimo calciomercato sembrerebbe presentare.

Tra le varie, non sfugga quella ormai ‘storica’ di Nacho Fernandez, accostato sovente alla Roma ma mai come questa volta davvero vicino al lasciare il Real Madrid. Il suo contratto è in scadenza a giugno e ad oggi non sembrano esserci passi in avanti concreti per garantire lui una permanenza in un club al quale ha sempre garantito dedizione, professionalità ed eclettismo. Tra i vari accostati alla Roma in questi mesi, il nome del difensore spagnolo non è certamente una novità.

Su di lui, in particolar modo, giungono significativi aggiornamenti da El Nacional e abbraccianti anche altri importanti scenari. Le penne spagnole evidenziano come la mancata firma abbia portato Florentino Perez a ricercare possibili rinforzi in difesa a condizioni vantaggiose. Tra queste, si segnala in particolare Azpilicueta, laterale del Chelsea che apporterebbe ai Blancos ulteriore saggezza e qualità.

Il suo arrivo, inoltre, andrebbe per certi versi a scardinare anche la posizione di Carvajal, andando a generare una sana competizione tra due elementi che, nonostante l’età, continuano ad essere annoverati nell’élite del calcio europeo.