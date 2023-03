Calciomercato Roma, rottura definitiva: Pinto ancora in gioco

Calciomercato Roma, la rottura è definitiva e apre nuovi spiragli alle manovre di Tiago Pinto. C’è il doppio intreccio in Bundesliga per il gm giallorosso

Sono settimane molto intense, sia dentro che fuori dal campo per la Roma di José Mourinho. Il tecnico portoghese si è visto confermare la squalifica per due turni dopo lo scontro verbale col quarto uomo Marco Serra allo Zini di Cremona. La Roma non avrà il proprio tecnico nelle prossime due gare di campionato, contro Sassuolo e Lazio allo stadio Olimpico. Intanto dalla Bundesliga spunta un maxi intreccio a parametro zero, Tiago Pinto torna in corsa.

Nonostante manchino diversi mesi all’apertura della sessione di calciomercato ordinaria gli addetti ai lavori anticipano diversi scenari in vista dei mesi estivi. Sono settimane decisive per quel che riguarda i calciatori in scadenza di contratto, e Tiago Pinto negli ultimi anni ci ha preso gusto con i colpi a parametro zero. L’ultimo della lista è stato il norvegese Ola Solbakken, rinforzo offensivo invernale per José Mourinho, ed in vista della sessione di mercato estiva si continuano a monitorare diversi profili a costo zero. Dalla Germania arrivano importanti aggiornamenti per il futuro di un centrocampista accostato anche alla Roma, ecco i dettagli del maxi intreccio a centrocampo.

Calciomercato Roma, intrigo Kamada in Bundesliga: maxi intreccio per Tiago Pinto

Riflettori puntati sul futuro di Daichi Kamada, centrocampista giapponese classe ’96 in scadenza con l’Eintracht Francoforte. Alla sua quinta stagione con il club tedesco e con il contratto in scadenza nei prossimi mesi, dalla Germania arrivano importanti novità sul futuro del calciatore nipponico.

Secondo quanto evidenziato da Bild il rinnovo del centrocampista giapponese sembra sempre più difficile. Sulle sue tracce si fa insistente l’interesse del Borussia Dortmund, insieme a Chelsea e Manchester United in Premier League. Anche Tiago Pinto può tornare all’assalto del classe ’96, sfruttando la rottura tra calciatore e club sul rinnovo. Inoltre l’Eintracht avrebbe individuato già il sostituto in un altro centrocampista in scadenza di contratto. Parliamo di Houssem Aouar del Lione, a sua volta accostato alla Roma negli scorsi mesi.