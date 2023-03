Aouar cambia squadra: la data da cerchiare in rosso

La Roma continua a riflettere sul mercato e segue Aouar, che a giugno lascerà il Lione. Il centrocampista pronto a cambiare squadra.

La Roma ha cominciato a sondare il mercato, alla ricerca di elementi di qualità da regalare a José Mourinho. Diversi i profili attualmente seguiti dal direttore generale Tiago Pinto, intenzionato a potenziare tutti i reparti. La sua agenda, in particolare, contiene anche il nome di Houssem Aouar.

Il centrocampista è legato al Lione fino al termine della stagione e fin qui ha rispedito al mittente tutte le proposte di rinnovo ricevute dalla propria dirigenza. La sua volontà è quella di mettersi alla prova in altri contesti, con il club francese che si è ormai rassegnato all’idea di perderlo a parametro zero. Per lui si sono fatti avanti numerose società europee, tra cui il Betis Siviglia e la Juventus tuttavia il classe 1998 sta continuando a guardarsi intorno, in attesa di prendere una decisione definitiva.

Di recente si era parlato di un accordo con l’Eintracht Francoforte tuttavia le voci in questioni si sono rivelate prive di fondamento, venendo smentite dallo stesso Aour. Pinto, come detto, lo reputa un ottimo rinforzo anche per la sua capacità di giocare in più ruoli e finalizzare al meglio la manovra di gioco. La concorrenza, in ogni caso, è folta e per strappare il suo “sì” i Friedkin dovranno mettere sul piatto una proposta ricca dal punto di vista economico. Intanto, in queste ore, sono emerse novità sul futuro del calciatore.

Roma, Aouar cambia Nazionale

Aouar, stando a quanto riportato dal portale ‘Dzair Daily’, sarebbe in procinto di abbandonare la Nazionale francese (con cui ha disputato soltanto un’amichevole nell’ottobre 2020) per passare a quella dell’Algeria. Il Ct Djamel Belmadi sta valutando l’idea di convocarlo, in vista delle qualificazioni alla prossima edizione della Coppa d’Africa.

Ulteriori sviluppi sul tema sono attesi a breve, visto che la selezione si ritroverà il 20 marzo nel centro tecnico di Sidi Moussa ad Algeri. Il 23 la squadra affronterà il Niger allo stadio “Nelson Mandela” di Beraki, con il ritorno che andrà in scena 3 giorni dopo. Non in Niger però, visto che lo stato in questione non possiede un impianto a norma approvato dalla Federazione, bensì in Tunisia. Sono giorni importanti per Aouar, fermato in questa stagione da diversi problemi fisici. La Roma lo osserva.