Calciomercato Roma, la notifica è arrivata: Pinto resta in corsa

Calciomercato Roma, ritorno di fiamma a parametro zero per Tiago Pinto. Il general manager torna in corsa per il colpo a centrocampo

La Roma è reduce dalla cocente sconfitta in casa della Cremonese. La squadra giallorossa è uscita senza punti dallo stadio Zini, ora in classifica la squadra di José Mourinho occupa il quinto posto in Serie A. Le prossime gare saranno decisive per il bilancio stagionale dei giallorossi, con l’obiettivo di tornare in Champions League il prossimo anno.

Il mese di marzo vedrà la Roma impegnata in diverse gare cruciali per il bilancio stagionale del secondo anno a guida José Mourinho. La squadra giallorossa è reduce dalla dolorosa sconfitta dello Zini contro la Cremonese, che ha portato anche alla squalifica per due giornate del tecnico portoghese. La Roma tornerà in campo domenica sera, per il big match dell’Olimpico contro la Juventus di Allegri. A marzo ci sarà anche il doppio confronto in Europa League con la Real Sociedad, oltre al derby contro la Lazio di Maurizio Sarri. Dalla qualificazione in Champions League dipenderà anche il calciomercato estivo, e in questa ottica c’è un ritorno di fiamma per il colpaccio a costo zero a centrocampo.

Calciomercato Roma, intrigo Aouar a parametro zero: ritorno di fiamma Pinto

Riflettori puntati sul futuro di Houssem Aouar. Centrocampista in scadenza di contratto con il Lione e protagonista di una vera e propria telenovela di calciomercato. Il classe ’98 nelle scorse ore è uscito pubblicamente allo scoperto sul suo futuro, smentendo ufficialmente l’accordo con l’Eintracht Francoforte.

Il centrocampista francese è stato collegato a più riprese ad un possibile passaggio alla Roma, anche il Milan in Serie A sembrava pronto all’assalto al classe ’98. In Liga il Betis di Pellegrini è un’altra candidata alla firma a zero del centrocampista, ma quanto avvenuto sui social nelle scorse ore potrebbe aprire anche la strada al ritorno di fiamma per Tiago Pinto. Secondo quanto scrive il sito Romapress.net, il general manager giallorosso è pronto a tornare all’assalto del centrocampista a costo zero nella prossima finestra di calciomercato estivo.