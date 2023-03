Frattesi alla Roma, il maxi affare è servito: “C’è la volontà di accontentarlo”

Il centrocampista del Sassuolo ha parlato nei giorni scorsi del possibile passaggio alla Roma nello scorso calciomercato estivo

Domani la Roma scende in campo contro il Sassuolo per la ventiseiesima giornata di Serie A. Allo Stadio Olimpico i neroverdi arrivano dopo la bella prestazione contro la Real Sociedad, sconfitta 2-0 negli ottavi di finale di Europa League. Vincere contro gli spagnoli è stato fondamentale per arrivare con più sicurezza alla trasferta di San Sebastian, che vale l’accesso ai quarti di finale.

Dopo il bel successo sui biancoblù, arrivato grazie alle reti di Stephan El Shaarawy e Marash Kumbulla, i giallorossi pensano solo alla partita con il Sassuolo in cui non ci sarà José Mourinho. Nonostante le ricostruzioni video e audio incastrino Marco Serra, la Corte sportiva d’appello ha deciso di confermare la sanzione all’allenatore portoghese dopo lo scontro con il quarto uomo di Cremonese-Roma.

Ci sarà quindi Foti a guidare la squadra contro Frattesi e compagni. Proprio il centrocampista originario di Fidene è tornato a parlare della scorsa estate, quando il suo futuro sembrava più che vicino dal legarsi a quello giallorosso. L’affare è poi sfumato per una manciata di milioni, come ha affermato il neroverde che è rimasto in Emilia Romagna.

Calciomercato Roma, Carnevali: “Bisogna trovare un accordo”

Ad aprire sul passaggio del giocatore nella Capitale è stato proprio il direttore sportivo del Sassuolo Giovanni Carnevali, che è stato intervistato dal Corriere dello Sport. Il ds degli emiliani ha smentito il suo calciatore: “Non è vero che eravamo vicini”.

Oltre a questo, importante è stata l’apertura per il ritorno di Frattesi in giallorosso: Penso che il Sassuolo debba essere visto come un trampolino di lancio. Frattesi ha tutto per fare questo salto di qualità. Bisogna trovare un accordo che vada bene alle tre componenti, compreso il giocatore. Troveremo la soluzione migliore e al di là della trattativa economica cercheremo di accontentare il calciatore”.