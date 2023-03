Calciomercato Roma, Frattesi svela tutto: “Bastava poco”

Il centrocampista del Sassuolo è stato nel mirino dei giallorossi per diverso tempo, ma nel calciomercato il suo passaggio è sfumato

La Roma in estate ha cercato di migliorare la rosa sotto diversi punti di vista e in tutti i reparti. I giallorossi, infatti, hanno preso ben sette giocatori che sono andati a rimpolpare ben quattro zone di campo diverse. Per la porta è arrivato Mile Svilar, preso a parametro zero dal Benfica. Sulla fascia destra, invece, Zeki Celik è arrivato per far rifiatare un po’ Karsdorp, che fino a quel momento non aveva una riserva vera e propria.

In attacco sono arrivati Paulo Dybala e Andrea Belotti, che hanno portato molta qualità ed esperienza, ma il reparto che si è rinforzato di più di tutti è il centrocampo. In estate, infatti, per la linea mediana sono arrivati ben tre innesti. Il primo, approdato nella Capitale il 29 giugno, è Nemanja Matic, arrivato a zero dal Manchester United. Il secondo è Gini Wijnaldum a cui si è unito Mady Camara, preso per sostituire l’olandese in seguito all’infortunio alla tibia.

A questi si sarebbe dovuto affiancare anche Davide Frattesi, ma la trattativa con il Sassuolo è stata troppo lunga ed è finita con lo sfumare. I neroverdi chiedevano circa 35 milioni, con la Roma che vantava il 30% sulla futura rivendita del giocatore. Un prezzo comunque troppo alto per i giallorossi, che speravano di abbassare il cartellino del giocatore.

Calciomercato Roma, Frattesi: “Non ci penso più”

Questo passaggio in giallorosso sembrava essere il sogno del centrocampista del Sassuolo, che non perdeva occasione di sottolineare il suo desiderio di tornare nella Capitale. A fine mercato, però, non c’è stato nulla da fare e il talentino classe 1999 è rimasto in Emilia Romagna.

Il giocatore è stato intervistato a La Gazzetta dello Sport, a cui ha raccontato proprio il mancato passaggio a Trigoria: “La scorsa estate potevo passare alla Roma, ma poi non si è concretizzato per un paio di milioni. Non ho mai chiesto il perché i giallorossi non mi avessero voluto davvero. Ci sono rimasto male e adesso non ci penso più“.