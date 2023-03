Calciomercato Roma, sfida alla Juve e colpaccio da 50 milioni: firma decisiva

Calciomercato Roma, sfida con la Juventus per mr. 50 milioni. Dipende tutto da una firma, ecco cosa sta succedendo.

Le situazioni da affrontare in casa giallorossa sono certamente numerose e abbracciano tutta una serie di questioni e scenari di importanza non trascurabile, destinate a divenire oggetto di lavoro e discussione da parte degli addetti ai lavori nel prossimo futuro. Parallelamente alla consapevolezza di restare concentrati su un presente in grado di impattare veementemente sui bilanci di fine anno, c’è infatti anche quella di dover concretizzare una serie di operazioni nel corso della prossima estate.

José Mourinho – asromalive.it

Le principali interesseranno certamente la posizione di José Mourinho rispetto al club, a cui il portoghese è legato contrattualmente per un altro anno ma circa il quale ci sono dubbi e perplessità che, fino a qualche tempo fa, erano state acuite anche dalle parole emblematiche dello Special One.

La sua presenza in panchina il prossimo anno sarà sicuramente una delle discriminanti fondamentali per impostare il prossimo calciomercato ma, indipendentemente da questo aspetto, a Roma c’è certamente voglia di continuare a crescere e seguire quella strada tracciata dai Friedkin e orientata al risveglio del ‘gigante addormentato’.

Calciomercato Roma, sfida alla Juve per Pau Torres: rinnovo decisivo

Fino a questo momento, la proprietà texana ha dimostrato di voler lavorare con serietà e concretezza. Proprio per tale motivo, accostamenti altisonanti non devono più sorprendere, anche alla luce dei diversi ingaggi concretizzati da Pinto e colleghi in un biennio che, anche sul fronte dei nuovi arrivi, ha permesso di registrare un lapalissiano upgrade.

Restando in tale discorso, dunque, non sfugga quanto raccolto da Calciomercatonews.com, a detta dei quali la Roma potrebbe distinguersi per una nobile contesa alla Juventus per Pau Torres. Il reparto difensivo è infatti uno di quelli destinati ad andare incontro alle maggiori modifiche nel corso del prossimo futuro, alla luce del dubbio Smalling e la necessità di implementare le risorse tra titolari e panchina.

Lo spagnolo ha un contratto in scadenza nel 2024 e il Villarreal ha sempre palesato in passato una certa fermezza di fronte alle avances giunte nei suoi confronti, presentandosi indisposta ad accettare offerte ritenute non congrue rispetto al valore attribuitogli. Portarlo via dalla Liga potrebbe significare sborsare circa 50 milioni di euro ma c’è da considerare un importantissimo aspetto: la scadenza contrattuale nel 2024.

Ad oggi ci troviamo in una fase tutt’altro che avanzata sul fronte rinnovo e qualora la situazione non dovesse cambiare sono tutt’altro che da escludersi possibili affondi a prezzi diversi. La Roma lo sa bene, così come una Juventus da tempo sulle sue tracce e che potrebbe cercare di approfittarne.