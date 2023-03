Lazio-Roma, ansia Luis Alberto prima del Derby: Sarri lo sostituisce

Lazio-Roma, esce dal campo con giramenti di testa. ‘Ansia’ in casa biancoceleste ad una settimana dal derby con Mourinho.

La sfida tra le due realtà capitoline resta certamente una delle più affascinanti e interessanti del nostro campionato, a maggior ragione se a sedere sulle rispettive panchine ci sono personaggi del calibro di José e Maurizio, bravi anche da un punto di vista mediatico a incendiare una dialettica storica e che in quest’ultimo biennio, oltre che alla loro presenza, è stata acuita anche dalla serrata lotta per un piazzamento europeo.

Lo scorso anno, prima che la Roma si assicurasse la certa qualificazione in Europa League con la vittoria in Conference, il derby di campionato aveva principalmente riguardato la contesa di un quinto posto centrato dalla Lazio grazie al punto di vantaggio accumulato rispetto alla Roma. In questa stagione, invece, hanno alzato la posta in palio e si stanno distinguendo per una contesa relative all’approdo tra le prime quattro o, meglio, in uno dei tre slot rimanenti alle spalle del Napoli.

Lazio-Roma, ansia Luis Alberto: sostituito con il Bologna per giramenti di testa

In un campionato ricco di sorprese e di passi falsi dai quali continua ad essere risparmiata unicamente la compagine di Spalletti, molta importanza potrebbe essere assunta dalla partita di domenica prossima tra Lazio e Roma, destinata ad avere grande ingerenza non solo per il valore che ogni derby sottintende ma anche per la situazione su descritta e una compressione delle distanze che rende ogni singolo episodio potenzialmente decisivo.

In attesa della partitissima capitolina (senza però dimenticare di Sassuolo e Real Sociedad, gare tutt’altro che scontate) arrivano nuovi importanti aggiornamenti in casa Lazio. Pochi minuti dopo l’ammonizione di Vecino, costata lui la squalifica e, dunque, la possibilità di poter giocare il derby, in casa biancoceleste si è diffusa una certa ansia anche per Luis Alberto.

Il centrocampista spagnolo, in occasione della partita sul campo del Bologna, aveva accusato già nel primo tempo dei conati di vomito, seguiti poi da giramenti di testa che lo hanno portato a lasciare il campo. Difficile ipotizzare che tale episodio possa portare lui a saltare il derby ma va comunque rimarcato uno stato di apprensione che genererà certamente attenzione in attesa di aggiornamenti.