Lazio-Roma, assenza pesante per Sarri: UFFICIALE, salta il derby

Ammonizione e squalifica UFFICIALE: salta Lazio-Roma di domenica prossima. Ecco cosa è successo.

Nella Capitale, da qualche giorno a questa parte, il pensiero dei tifosi della Roma e della Lazio inizia a toccare con sempre maggiore insistenza la gara di domenica prossima che, a distanza di circa quattro mesi, metterà nuovamente di fronte Mourinho e Sarri.

Ambedue in grado di portare lustro in una Capitale che da tempo reclamava la presenza di personaggi emblematicamente così importanti, hanno dimostrato di aver superato i vecchi screzi, al netto di qualche battutina sorniona a distanza perfettamente ascrivibile nel gioco delle parti e di una dialettica endogena che da tempo contraddistingue quest’antagonismo sportivo.

Se a ciò si aggiungono anche le poche distanze che separano Pellegrini e colleghi dai biancocelesti, si comprende bene il motivo per il quale la rivalità tra le due realtà capitoline stia assumendo in questa parentesi dei contorni ancora più interessanti e destinati a contraddistinguere anche i prossimi mesi di campionato. E intanto, il derby di domenica prossima potrebbe essere uno spartiacque di non poco conto.

Lazio-Roma, ammonizione e squalifica UFFICIALE per il giocatore di Sarri: salta il derby

La giornata attuale ha messo la Lazio contro il Bologna, poco meno di ventiquattro ore prima della gara che vedrà la Roma affrontare all’Olimpico il Sassuolo di Dionisi. Le tante assenze in casa giallorossa e il buono stato di forma della compagine neroverde rende i 90 minuti di domani un banco di prova di non semplice superamento e pericoloso, soprattutto alla luce di una sua caduta in medias res rispetto ad altre gare di non poca valenza.

La sfida di ritorno con la Real Sociedad è certamente tra queste ma precede nelle gerarchie di importanza la stracittadina di domenica prossima, attesissima in una Capitale che finalmente sembra poter vantare da entrambe le parti le giuste possibilità di andare in Champions League. Come dicevamo, molto dipenderà anche dal responso di domenica prossima, quando Maurizio Sarri non potrà però disporre di Vecino.

Rilanciatosi proprio sotto l’egida del tecnico biancoceleste, l’ex Inter ha avuto grande peso nella recente vittoria del Maradona ma ha in questi minuti rimediato una pesante ammonizione sul campo del Bologna. Il cartellino giallo mostratogli da Maresca ha trasmutato immediatamente la diffida in squalifica.