Squalifica Mourinho, l’Olimpico reagisce: protesta ufficiale

Dopo la decisione della Corte Sportiva, i tifosi della Roma si compattano attorno al proprio allenatore: il comunicato-richiesta non lascia spazio a dubbi.

Una partita da non fallire quella contro il Sassuolo per la Roma di José Mourinho. I giallorossi, reduci dal doppio successo maturato contro Juventus e Real Sociedad, vogliono fare bottino pieno anche contro i neroverdi. In occasione della sfida contro i neroverdi, però, Dybala e compagni non potranno giovarsi dell’apporto dalla panchina di José Mourinho.

La Corte Sportiva d’Appello ha infatti respinto il ricorso della Roma dopo aver momentaneamente messo in stand-by la situazione. Espulso contro la Cremonese, al tecnico lusitano erano state comminate due giornate di squalifica che però erano state sospese in attesa di ulteriori comunicazioni. Questo è il motivo per il quale lo Special One aveva potuto accomodarsi in panchina nel match contro la Juventus. La Corte Sportiva, però, ha deciso di confermare la squalifica di Mourinho che sarà dunque costretto a saltare le sfide contro Sassuolo e Lazio.

Squalifica a Mourinho e protesta civile dell’Associazione Italiana Roma Club

Una presa di posizione inaspettata che ha suscitato l’immediata reazione dell’allenatore giallorosso, che nella giornata di ieri ha postato una foto che definire emblematica sarebbe solo ed esclusivamente un eufemismo. Come segno di protesta la Roma è entrata in silenzio stampa fino al derby ma non è tutto. Con un comunicato diramato sui propri profili social l’Associazione Italiana Roma Club ha invitato i supporters della Roma a sventolare un fazzoletto bianco in occasione del match con il Sassuolo. Ecco la nota:

“Dopo l’ennesima ingiustizia subita dalla nostra Roma e dal nostro allenatore da parte delle istituzioni calcistiche italiane, con il loro giudizio a senso unico, l’A.I.R.C. invita i suoi associati e i tifosi della Roma a far sentire civilmente domani il proprio sdegno: portate allo stadio oltre all’amore per la Roma, un fazzoletto bianco da sventolare tutti insieme al fischio d’inizio in segno di protesta. Al fianco di Mourinho. Al fianco della Roma”.