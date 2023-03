“Adesso è pronto per la Roma”: Pinto non vede l’ora

“Adesso è pronto per la Roma”: l’annuncio prima del Sassuolo che non lascia “scampo” a Pinto. Il giocatore è da prendere

Nel tardo pomeriggio di oggi c’è Roma-Sassuolo, una partita che i giallorossi devono vincere nonostante quelle che saranno le assenze di Mourinho, che non potrà contare né su Pellegrini e nemmeno su Belotti. Ci sarà Dybala, ovviamente, che stringerà i denti e che cercherà insieme ad Abraham di trascinare i giallorossi alla vittoria. Una vittoria che, alla Roma, serve come il pane.

Ma c’è anche un intreccio di mercato che conosciamo benissimo tra queste due squadre e che riguarda ovviamente Frattesi. Il centrocampista è stato nel mirino della Roma la scorsa estate e i giallorossi, come sappiamo, hanno cercato di prenderlo anche a gennaio. Un colpo non riuscito al momento che però potrebbe tornare in canna la prossima estate. E a dare conferma che il momento è quello buono, il migliore, ci ha pensato il tecnico Marino, che ha rilasciato un’intervista esclusiva a TVPLAY, dove ha parlato di Frattesi che lui ha allenato.

“Adesso è da Roma”, le parole di Marino su Frattesi

La rivelazione di Marino non lascia spazio a dubbi: Frattesi voleva la Roma da tempo, forse già da quando indossava la maglia dell’Empoli: “Ci tiene molto – ha detto il tecnico – però non lo esternava perché sapeva che doveva fare dei passi importanti in avanti per ambire ad una grossa società di Serie A. Però adesso è maturo ed è un giocatore importante che ha anche il gol nel sangue. Un giocatore completo”.

Il momento quindi è il migliore per prendere Frattesi, incensato anche da Pinto in quella famosa conferenza stampa di fine mercato dove non ha nascosto l’interesse per il centrocampista del Sassuolo. “Di Davide mi piaceva che in allenamento non mollava mai – ha continuato Marino – e affrontava le sedute come fossero partite ufficiali”. Insomma, un guerriero, uno di quelli che servono, eccome, alla Roma. E Pinto non vede l’ora di poter tentare di nuovo l’assalto.