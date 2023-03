Black-out Roma, richiesta immediata: “Ipnotizzato, da vendere subito”

Primo tempo soporifero della Roma contro il Sassuolo: l’errore in fase difensiva non è stato affatto digerito. Ecco una rapida carrellata di commenti.

Da pochi istanti si è chiusa la prima frazione di gioco tra Roma e Sassuolo. Partita assolutamente vibrante con rapidi capovolgimenti da una parte e dall’altra.

Dopo un inizio a spron battuto dei giallorossi, che ha portato Abraham e compagni a creare almeno tre nitide palle-gol, i neroverdi hanno alzato il baricentro riversandosi in avanti e trovando due reti a stretto giro di posta con Laurentié. La Roma ha poi prontamente reagito grazie al tiro di Zalewski che ha beffato l’incolpevole Consigli. Gara divertente con molti spunti tattici ma che è stata impreziosita anche da diversi errori. Il brutto retropassaggio di El Shaarawy a Bove ha spalancato la strada alla conclusione di Berardi che ha poi portato al tap-in di El -Shaarawy. Qualche minuto dopo l’attaccante di Dionisi ha bucato la rete per la seconda volta approfittando di una doppia ingenuità di Matic e Kumbulla. Proprio il difensore albanese è finito nel mirino della critica per una prestazione giudicata dai suoi tifosi, fin qui, sostanzialmente insufficiente.

Roma-Sassuolo, la prova di Kumbulla non è stata digerita dai tifosi giallorossi

In occasione del gol subito Kumbulla non si è accorto della respinta di Rui Patricio con il pallone che è finito sulla sua anca in maniera rocambolesca, offrendo al Sassuolo le condizioni per una nuova azione. Passività che non è piaciuta ai supporters della Roma che sui social hanno esternato il proprio dissenso. Poco prima del triple fischio, poi, proprio Kumbulla ha rifilato un calcetto a Berardi in area, costato il rigore al Sassuolo e l’espulsione all’ex difensore dell’Hellas Verona.

Che squadrone, difesa kumbulla,zalewski e bove contro Laurentiè, anche quest’anno ci vai l’anno prossimo in Champions — . (@DamianoBa97) March 12, 2023

Sono allibito dalla passività della difesa della Roma. Ibáñez e Kumbulla su tutti, ma anche gli altri sembrano aspettare che la palla esca dall’area da sola… — Andrea Lapeña (@andrelapegna) March 12, 2023

Berardi oggi in modalità che Kumbulla se lo sogna per anni. #romasassuolo — Gabriele Bedini (@Brodo91) March 12, 2023

Kumbulla bove e Zaleswy insieme non te li puoi permette. Sono tre mediocri giocatori che possono fa le riserve a risultato ottenuto. Come al solito gli esperimenti quando non servono. #romasassuolo — Cuticchia Cesare (@noircesare) March 12, 2023

Why do we keep on playing Zalewski when he is a liability both going forward and defensively? Kumbulla shouldn’t play any more. Period. — DeRossi’s Tattoo (@RomaThings) March 12, 2023

Sell midbanez & kumbulla — ✏️ (@Rui_PAC11) March 12, 2023

Errori grossolani individuali di bove e kumbulla che costano il gol a sti livelli. Però la prestazione c è come al solito, almeno fino a ora — ale (@aleaoo_) March 12, 2023