Blitz del presidente per il nuovo tecnico: Mourinho nel mirino

C’è il blitz europeo del presidente. Il nuovo tecnico è il motivo del viaggio. Anche Mourinho è nel mirino

Sappiamo bene che uno come Mourinho piace a tutti. Un tecnico vincente come il portoghese non può che fare gola, non solo ai club, ma anche alle Nazionali. E se lo scorso dicembre, lo Special One, è stato nel mirino della federazione portoghese, adesso è nel mirino anche di quella brasiliana, visto che il dopo Tite, da quelle parti, non è ancora iniziato.

E un blitz ci potrebbe essere anche nei prossimi giorni, almeno secondo quanto raccontato da uol.com.br che svela che il presidente brasiliano ha in programma un viaggio nei primi giorni di aprile in Europa. Il motivo ufficiale è quello della finale tra la nazionale femminile verdeoro e quella inglese, ma non ufficialmente si parla anche di possibili colloqui per prendere il nuovo tecnico. Mettiamo le cose in chiaro: Mou non sarebbe la prima scelta della federazione brasiliana, visto che in cima alla lista c’è Carlo Ancelotti.

Mourinho nel mirino del Brasile

Il nome di Mourinho è rimbalzato spesso come possibile sostituto di Tite. Ma poi col passare del tempo si è fatto largo il nome di Ancelotti: il tecnico italiano rischia di lasciare il Madrid con un anno d’anticipo rispetto alla naturale scadenza del contratto soprattutto se non riuscisse a vincere nulla in questa stagione. E, a conti fatti, rimane solamente la Champions League visto che il Barcellona è a +6 con una partita in meno. Ma tutto ovviamente dipendere da Perez.

L’altro nome, subito dopo l’italiano, è proprio quello di Mourinho: anche lui con contratto in scadenza nel 2024 anche lui alle prese con qualche problema di rinnovo soprattutto per via di un mercato che quasi mai, fino al momento, lo ha soddisfatto del tutto. L’incontro con i Friedkin non c’è stato, e probabilmente ci sarà solamente alla fine della stagione. A giochi fatti. E se il Brasile dovesse non riuscire a chiudere nessuno dei propri obiettivi fino a quella data allora potrebbe tentare un assalto allo Special One affidandogli una panchina importante. Insomma, il futuro è da scrivere ancora.