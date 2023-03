Calciomercato Roma, doppia opzione: c’è anche Conte

Calciomercato Roma, scatta l’intreccio in Premier League: l’opzione è doppia e c’è anche Antonio Conte in lizza

Vi abbiamo raccontato in queste settimane, ma lo facciamo da un poco di tempo, di come la Roma, per la prossima stagione, stia cercando un portiere. Beh, forse sarebbe giusto dire che più che altro, Pinto, lo starebbe cercando per quando il contratto di Rui Patricio dovrebbe scadere, vale a dire per la stagione 20204-2025. Sì, perché nonostante alcune critiche, il portiere portoghese ha sempre dimostrato, o quasi sempre, di essere affidabile. Tant’è che Mou non lo fa mai girare nel turnover. Il titolare è lui e lui gioca sempre.

Certo, qualcosa anche la prossima estate potrebbe succedere. La Roma valuta con molta attenzione il profilo di Vicario dell’Empoli ma non solo. Nelle scorse settimane radiomercato dava i giallorossi come interessati a Martinez, il portiere dell’Aston Villa, campione del Mondo con la maglia dell’Argentina, che non vive un momento felice sotto la guida di Emery che lo ha pubblicamente criticato per alcuni atteggiamenti in campo che non sono passati inosservati a nessuno. Insomma, un addio è nell’ordine delle cose e la Roma un pensiero ce lo avrebbe fatto. Anche se adesso, il Sun, in Inghilterra, svela che l’estremo difensore argentino potrebbe finire in un intreccio di portieri assai importante.

Calciomercato Roma, anche Conte su Martinez

Sì, perché il Tottenham – che in panchina adesso ha Conte ma che potrebbe cambiare tecnico alla fine della stagione – avrebbe messo nel mirino Martinez, ma come seconda opzione se gli Spurs non riuscissero a prendere Pickford dell’Everton. E siccome la squadra di Liverpool chiede molti soldi, allora è assai probabile che il portiere che anche Pinto ha messo sotto la lente d’ingrandimento possa diventare la prima scelta degli Spurs.

Insomma, un bell’intreccio che al momento coinvolge la Roma solamente di striscio. Ma che potrebbe vedere protagonista la Roma in maniera molto più netta nelle prossime settimane se l’interesse giallorosso per Martinez aumentasse. Vedremo quello che succederà. Ma di fatto l’intreccio è già partito.