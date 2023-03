Calciomercato Roma, gol decisivo e social scatenati: “Riscatto immediato”

Calciomercato Roma, il gol è decisivo e il riscatto viene chiesto in maniera immediata: sorride anche Tiago Pinto

Forse la serata di ieri è stata davvero decisiva per quello che potrebbe essere un importante colpo in uscita per la Roma. Sì, perché un elemento che ancora è in mano ai giallorossi, ma che Pinto ha spedito in prestito la scorsa estate, potrebbe prendere definitivamente la via che il gm portoghese spera. Vale a dire non quella di Trigoria.

Ieri ha segnato. Uno dei gol più importanti della stagione. E i social si sono scatenati chiedendone immediatamente il riscatto. Kluivert ha fatto centro con la maglia del Valencia in una partita delicatissima per l’ex squadra di Gattuso che in Liga rischia la retrocessione. Una rete da tre punti che potrebbe come detto cambiare le sorti della stagione del club spagnolo. Una rete che dalle parti di Trigoria sperano possa aiutare l’addio.

Calciomercato Roma, la situazione Kluivert

Come sappiamo Kluivert ha salutato la Roma in prestito con diritto di riscatto. Fissato intorno ai 10 milioni di euro. Una cifra che a Pinto farebbe comodo. Ma non solo per quello che potrebbe essere sicuramente un buon introito, ma anche per quello che potrebbe essere un pensiero in meno la prossima estate visto che Kluivert non rientra proprio nei piani giallorossi e in qualche modo la Roma lo vuole cedere.

Il gol di ieri forse ha avvicinato anche questa decisione da parte del Valencia. Si è parlato a gennaio di un possibile anticipo del riscatto rispetto alla data di scadenza fissata in estate, ma poi anche per via dell’addio di Gattuso e soprattutto di quella che è una situazione di classifica tutt’altro che semplice non se n’è fatto nulla. Ma il gol di ieri potrebbe cambiare tutto in maniera assai veloce, forse decisiva. Un gol in Spagna pesantissimo che ha fatto sorridere anche Pinto. Sì, ne siamo certi.