Calciomercato Roma, il colpo è da 18 milioni: sfida all’Inter

Calciomercato Roma, il colpo ha un valore di 18 milioni di euro. Pinto convinto: è sfida all’Inter

Guarda al futuro la Roma. E lo fa pensando ad un colpo che un valore, secondo le fonti inglesi, di 18 milioni di euro. Sì, sarebbe un bell’innesto per i giallorossi che però dovranno fare i conti con l’Inter. Anche i nerazzurri infatti lo avrebbero messo nel mirino.

E Marotta, amministratore delegato della formazione lombarda, il colpo lo potrebbe anche fare con lo scambio. Parliamo infatti di Chalobah, difensore del Chelsea, cresciuto nel settore giovanile dei Blues che il club londinese potrebbe sacrificare per cercare di rimettere a costo un poco i conti. Ovviamente però, siccome la disponibilità economiche è enorme, da quelle parti si pensa di inserirlo in un possibile scambio appunto con i nerazzurri per portare a Londra Dumfries.

Calciomercato Roma, sfida in A per Chalobah

Chalobah è un difensore centrale che la Roma potrebbe prendere per rinforzare il proprio pacchetto arretrato. Classe 1999, ha un contratto lunghissimo con la società londinese che scade nel 2028 ma non per questo è incedibile. Anzi la cessione è nell’ordine nelle cose all’interno di un club che non ha badato a nessuna spesa a gennaio e che non baderà a spese nella prossima finestra di calciomercato estiva. E poi sappiamo benissimo come alla Roma in questo momento serva un difensore, soprattutto perché al momento nonostante gli annunci che ci sono stati non si conosce il futuro di Smalling.

Insomma, Chalobah piace e l’occasione c’è ed è anche bella importante. Ma in tutto questo c’è l’Inter di mezzo che ha la carta Dumfries da poter giocare. E non è di certo una carta qualsiasi nelle mani di Marotta.