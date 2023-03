Calciomercato Roma, rinforzo in attacco per Mourinho: scambio in Serie A

Calciomercato Roma, scambio in Serie A e via libera per ‘sbloccare’ Mourinho. Europa League potenzialmente decisiva.

In quest’ultima settimana prima della pausa delle Nazionali, i giallorossi sono attesi da un trittico di impegni di importanza a dir poco nobile. Questo a partire dalla gara di quest’oggi contro il Sassuolo, sottintendente tutta una serie di problematiche e ostilità legate sia alla qualità della squadra di Dionisi che a fattori endogeni quali le condizioni di un terreno che potrebbero risentire della gara di rugby di ieri ma anche delle diverse assenze con le quali Mourinho dovrà fare i conti.

Senza alibi e con la consapevolezza di dover inseguire i tre punti ad ogni costo, evitando passi falsi in pieno stile Cremonese, la Roma dovrà essere brava anche a gestire le proprie risorse fisiche e mentali contro una compagine che va affrontata sempre con il massimo dell’attenzione e con una spesa in termini fisici certamente non esigua.

Pensare già al derby di settimana prossima o al ritorno con la Real Sociedad sarebbe però improduttivo. Troppo importante restare concentrati sul ‘qui e ora’, seppur consci che esso potrebbe essere alla base di ciò che avverrà poi in futuro.

Calciomercato Roma, scambio con la Fiorentina e addio Kumbulla: rinforzo in attacco per Mourinho

Abbiamo in questo periodo evidenziato non poche volte come tanti cambiamenti potrebbero abbracciare il mondo Roma a fine stagione, anche in base ai piazzamenti finali e alla posizione di Mourinho rispetto al club.

Il mister ha dimostrato più volte di essersi perfettamente calato in una dimensione che lo ha sin da subito coccolato e strenuamente difeso, riconoscendone quasi all’unisono il valore di una sorta di ‘condicio sine qua non’ per continuare a crescere. Qualsivoglia mossa futura, oltre che da Pinto, continuerà dunque a passare anche per lo stesso José, qualora questi rimanesse nella Capitale.

Tra i vari scenari destinati ad essere sottoposti alla sua attenzione, non sfugga dunque quello riportato da Calciomercatoweb.it e relativo ad un potenzialmente interessante scambio con la Fiorentina. Secondo Calciomercatoweb.it, infatti, i giallorossi potrebbero intavolare una trattativa con il club viola per portare Ikoné nella Capitale, coinvolgendo come pedina di scambio Marash Kumbulla.

Reduce da un periodo opaco, l’ex Hellas Verona ha concretizzato giovedì scorso il pesante quanto importante gol del 2-0 contro la Real Sociedad e non è da escludersi che questo possa aver infiammato i riflettori su di lui. Non tanto per il gol, ovviamente, quanto per una professionalità e una capacità di sapersi far trovare pronto anche se non sempre chiamato in causa.

Se a ciò si aggiunge la consapevolezza circa le qualità da lui manifestate soprattutto con Juric e anche in questi anni capitolini, seppur con alcune ‘macchie’, si comprende bene il motivo per il quale Marash potrebbe approdare alla Fiorentina, dove rinforzerebbe le retrovie di un Italiano alle prese con la contradditoria situazione Milenkovic e con una resa non sempre al top di Igor.

Kumbulla apporterebbe certamente una boccata di novità, rappresentando una comoda risorsa. Al contempo, Ikoné acuirebbe le qualità e l’imprevedibilità della trequarti giallorossa, approdando in un big club e salutando definitivamente una dimensione dove non è mai riuscito a calarsi totalmente.