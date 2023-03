Calciomercato Roma, tra rinnovo e ritorno da Mourinho: “Ho la pelle d’oca”

Calciomercato Roma, ‘apertura’ ufficiale di uno dei giocatori maggiormente seguiti in casa giallorossa. “Ho la pelle d’oca”.

I giallorossi devono restare concentrati in queste fase molto delicata e ricca di impegni. Come riconosciuto dallo stesso Mourinho, c’è infatti consapevolezza del fatto che i prossimi sette giorni, per dirla con un aggettivo usato dallo stesso mister, potrebbero essere non poco “pericolosi”.

Questa alla luce delle insidie sottintese già quest’oggi nella gara contro il Sassuolo e contraddistinguenti certamente anche il ritorno con la Real Sociedad, nonché il derby con la Lazio, posto a chiosa di questa parentesi antecedente la pausa per la sosta delle Nazionali.

Se a ciò si aggiungono fattori come la massiccia frequenza di eventi sportivi all’Olimpico e imprevisti come quelli relativi alle assenze importanti di Belotti o Solbakken in una fase in cui rotazioni e cambi avrebbero potuto rappresentare autentico ossigeno per squadra e allenatore, si comprende bene come la parentesi sia delicata quanto potenzialmente decisiva su plurimi fronti.

L’attenzione, in questa fase, è dunque unicamente orientata sugli aspetti di campo, numerosi e certamente in grado di generare non poca attesa e ‘ansia’ in casa giallorossa, laddove si percepisce fermento non solo per il ritorno contro Alguacil o per il derby di domenica prossima ma anche per i novanta minuti odierni, contro un Sassuolo da sempre portatore di difficoltà ai giallorossi.

Calciomercato Roma, Nacho e quel legame speciale con il Real Madrid: “Ho la pelle d’oca”

Frattanto, non sfuggono però agli addetti ai lavori le possibili novità di mercato da sfruttare in vista della prossima estate, destinata ad essere caratterizzata da potenziali e massicci cambiamenti, in casa Roma e non solo. Le esigenze del club sembrano al momento aver congelato incontri e discussioni con Mourinho, circa il cui futuro ci sono ancora dubbi e perplessità.

Frattanto, Tiago Pinto e adepti monitorano diversi scenari che potrebbero rappresentare autentiche opportunità da giugno in poi. Tra le varie, nel recente periodo, era risalita in cattedra la quotazione del difensore da tempo accostato ai giallorossi, soprattutto durante le sessione di calciomercato della fase ‘pallottiana’.

Ci riferiamo a Nacho Fernandez, eclettico e più che professionale difensore del Real Madrid, il cui contratto è in scadenza a giugno. Al giorno d’oggi non ci sono stati ancora concreti passi per cercare di trattenere Nacho ulteriormente alla corte di Ancelotti ma le parole da lui spese dopo la gara con l’Espnayol sembrano sottintendere un chiaro significato.

Al termine di una bella prestazione, il giocatore ha infatti palesato una sorta di ‘apertura’ con occhiolino ai Blancos, come a voler sciorinare tutta la propria volontà nel proseguire il rapporto, soprattutto alla luce del legame instaurato con la piazza. A El Chringuito Tv ha così detto: “Mi viene la pelle d’oca quando sento i tifosi che mi invocano a restare. Questa è casa mia, ancora oggi sono felice“.