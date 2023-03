Formazioni UFFICIALI Roma-Sassuolo, sorpresa Mourinho: due titolarissimi restano fuori

Roma-Sassuolo, le formazioni ufficiali della delicata gara di oggi pomeriggio tra la compagine di Mourinho e quella di Dionisi.

Il particolare momento giallorosso permette di affrontare i novanta minuti odierni con la consapevolezza di avere una grande chance di piazzarsi al secondo posto in classifica nonché di sfruttare i diversi passi falsi che hanno contraddistinto la resa di diverse big fino a questo punto.

Ieri sera, la Lazio di Sarri non è riuscita andare oltre il pareggio senza reti sul campo del Bologna, così come l’Inter di Inzaghi ha sprecato la chance di accorciare, seppur momentaneamente, su un Napoli che si credeva poter subire il contraccolpo successivo allo scacco targato Vecino due venerdì fa.

L’imposizione degli inarrestabili uomini di Spalletti sull’Atalanta, unitamente alla caduta di Lukaku e compagni contro Maldini e colleghi in Liguria, ha lanciato ulteriormente i partenopei verso la conquista di un tricolore che sembra ormai assegnato.

Di questo interessa poco più che nulla alla Roma, conscia di dover guardare unicamente a sé stessa ma, come dicevamo, altrettanto conscia dell’opportunità di mangiucchiare punti alle due nerazzurre e alla Lazio, esattamente sette giorni prima della delicata e importantissima stracittadina.

Roma-Sassuolo, emergenza Mourinho contro Dionisi: le formazioni UFFICIALI

La partita con il Sassuolo si presta certamente, dunque, a rappresentare una nobile opportunità per Dybala e compagni, chiamati però al doversi distinguere dall’errore compiuto già due settimane fa in quel di Cremona e che, in quel caso, aveva impedito alla Roma di superare diverse competitors anelanti ad una posizione in uno dei tre slot alle spalle del Napoli.

Evitare gli errori del passato è certamente fondamentale per mantenere una lontananza da quella ‘diabolicità’ tipica di chi persevera ma, soprattutto, per palesare una crescita ad oggi determinante per centrare il grande obiettivo della stagione giallorossa. L’avversario neroverde rappresenta storicamente un banco di prova a dir poco nobile, evocante ricordi non sempre felicissimi e catalizzatore, nel girone di andata, di una dialettica tra Mourinho e Karsdorp rientrata solamente tre mesi dopo.

Se a ciò si aggiungono le difficoltà legate alle plurime assenze per questioni fisiche, si comprende bene come Roma-Sassuolo rappresenterà l’ennesima ‘battaglia’ degli uomini di Mourinho, in un periodo pieno di impegni ma potenzialmente fondamentale per capire quale sorte spetterà ai giallorossi. Con la forza assicurata dal supporto universale di un tifo meraviglioso, questi gli uomini scelti da Mourinho per affrontare Frattesi e compagni.

Roma (3-5-2): Rui Patricio; Kumbulla, Smalling, Ibanez; Zalewski, Bove, Matic, Wijnaldum, Spinazzola; El Shaarawy; Abraham

Riproposto, dunque, El Shaarawy dal primo minuto, con Matic che andrà a occupare il vertice basso del centrocampo. Anche Gianluca Mancini si accomoda in panchina, alla luce della diffida gravante sul suo capo e che avrebbe potuto compromettere la sua presenza nel derby di domenica prossima.