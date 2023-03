Lazio-Roma, doppio ko e assenza sicura: Sarri già snobba l’AZ

Lazio-Roma: il derby della capitale tiene in ansia i due allenatori a causa dei giocatori costretti al forfait, anche Immobile è a rischio

Il derby, per come viene vissuto Roma, ha pochi eguali al mondo. Una delle partite più “misteriose” della stagione, dove spesso ha vinto chi ci è arrivato con la forma peggiore. Non potrà mai essere una semplice partita, soprattutto perché in una gara così ci si gioca la supremazia sulla capitale, l’onore, ma soprattutto ci si potrebbe giocare l’accesso alla prossima Champions League.

Il buon lavoro svolto da Sarri finora è sotto gli occhi di tutti. Nonostante la brutta sconfitta casalinga in Europa League contro l’Az il tecnico toscano ha saputo dare una nuova identità alla sua squadra, ed i risultati cominciano ad arrivare.

Il momentaneo terzo posto (proprio sopra la Roma) è il simbolo dei questa rinascita, che si può attribuire senza alcun dubbio al mister, soprattutto visti i tanti infortunati in stagione. La tanto criticata Roma però non è da meno ed infatti si trova appena dietro i cugini, cosa che infiammerà ancora di più questa partita.

I due allenatori però dovranno essere bravi nella scelta degli undici titolari, soprattutto visto le tante assenze che rischiano di condizionare la gara.

Lazio-Roma, doppio ko e incognita Immobile

La sfida tra Lazio e Roma in programma domenica alle 18 rischia di essere più dura del previsto per entrambe le squadre. Sia Sarri che Mourinho arriveranno a questo match con tantissimi dubbi, soprattutto legati alla condizione fisica dei giocatori.

La Lazio arriverà al derby con parecchi problemi. Ieri sono stati registrati altri due ko. Luis Alberto è dovuto uscire prima durante Bologna-Lazio a causa di alcuni disturbi gastrici, ma dovrebbe rientrare tra i titolari a meno di nuove problematiche. Diverso il discorso che riguarda Immobile, il numero 17 infatti non è ancora stato recuperato e potrebbe non farcela in vista di domenica.

Anche Hysaj non è al meglio, a causa di una contusione alla caviglia, come spiegato dal coordinatore dello staff medico Fabio Rodia. La sua presenza con la Roma non è scontata. Senza contare poi l’assenza di un giocatore chiave a centrocampo come Matias Vecino che sarà sicuramente out per squalifica. A sorprendere però sono le parole pronunciate ieri da Sarri, che quasi snobba il ritorno in Conference League contro l’AZ Alkmaar pur di giocarsi questa partita al massimo delle possibilità:

“AZ? Devo essere sincero fino in fondo, questa è una gara che va vista con l’ottica della gara che giocheremo tre giorni dopo e se devo fare una scelta scelgo quella di tre giorni dopo”. Parole durissime che fanno capire però la voglia che ha la Lazio di giocarla al massimo.