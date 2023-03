Real Sociedad-Roma: doppia assenza pesantissima per i baschi in attacco. Devono fare a meno dei propri uomini migliori: ecco le mosse di Alguacil

La Roma si prepara ad affrontare i baschi della Real Sociedad per il match valido per il ritorno degli ottavi di finale della Uefa Europa League. Non sarà affatto semplice, nonostante la vittoria per 2-0 dell’andata, soprattutto vista la qualità che gli spagnoli possono mettere in campo.

A rendere tutto ancora più difficile sono i tanti match in pochissimi giorni che i giallorossi dovranno affrontare. Un vero e proprio tour de force, iniziato con la sfida all’Olimpico contro la Juventus, che ha visto i padroni di casa uscire vincitori per 1-0 con il gol a sorpresa del difensore Gianluca Mancini.

I due scontri europei saranno intervallati dalla delicata sfida con il Sassuolo, in programma quest’oggi alle 18, e che gli uomini di Mourinho non possono permettersi di sottovalutare se vogliono rimanere aggrappati al quarto posto. Il ritorno in Spagna contro la Sociedad, in programma giovedì all’Estadio Municipal de Anoeta potrebbe inoltre nascondere più di qualche insidia, soprattutto viste le mosse a sorpresa dell’allenatore Alguacil.

Real Sociedad-Roma, doppia assenza pesante in attacco: le mosse di Alguacil

Dopo la vittoria per 2-0 di giovedì la Roma non deve fare l’errore di rilassarsi e di prendere sottogamba il ritorno in Spagna. Mourinho dovrà essere bravo a lavorare sulla psicologia dei ragazzi e mantenere i loro nervi saldi, per evitare sgradevoli sorprese, come capitato in passato.

Anche l’allenatore della Real Sociedad sembra avere già la testa a giovedì, soprattutto dopo quanto visto durante la partita di campionato in trasferta contro il Maiorca. I baschi infatti sono scesi in campo con parecchie sorprese nella formazione titolare, come dimostrano le due pesanti assenze in attacco.

Alguacil ha lasciato in panchina due elementi fondamentali come Takefusa Kubo e Alexander Sorloth, segnale inequivocabile che l’allenatore crede davvero alla rimonta, come è giusto che sia dopotutto. Tuttavia questa scelta ha avuto non poche ripercussioni sull’esito della gara.

Nonostante il gol del vantaggio dopo soli 3 minuti i biancoblu iberici si sono fatti raggiungere sul risultato di 1-1 dai padroni di casa. Questo ha complicato la loro corsa Champions, ma ciò non toglie che credono fortemente nell’impresa in Europa. Gli uomini di Mourinho dovranno essere bravi contro la compagine di Dionisi nel portare a casa il risultato, evitando però un dispendio tale di energie da non avere il giusto approccio in coppa.