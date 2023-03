Roma-Sassuolo: paura per l’allenatore José Mourinho che alla vigilia della gara col Sassuolo rischia di perdere il giocatore per il derby.

La Roma si è goduta la vittoria in Europa League contro una formazione forte come la Real Sociedad. Non era affatto scontato un risultato del genere per i giallorossi, che si trovavano ad affrontare quella che era la terza forza del campionato spagnolo, dietro solo a Barcellona e Real Madrid.

La vittoria contro la Juventus in campionato ha dato una nova sicurezza agli uomini di Mourinho, che grazie a due prestazioni solide e di squadra si sono assicurati la vittoria in due match così importanti e ricchi di insidie.

La sfida con il Sassuolo potrebbe essere ancora più importante delle precedenti, soprattutto visto quanto accaduto in termini di classifica. L’Inter è caduta a La Spezia, mentre la Lazio non è riuscita ad andare oltre lo 0-0 in casa del Bologna.

In caso di vittoria infatti i giallorossi scavalcherebbero momentaneamente i cugini biancocelesti, agganciando l’Inter al secondo posto e lanciando un segnale fortissimo per la corsa al quarto posto, che verosimilmente sarà agguerrita fino all’ultima partita. Altri pensieri però preoccupano l’allenatore, soprattutto in vista della prossima sfida, dove i giallorossi affronteranno proprio la Lazio.

Roma-Sassuolo, una grana per Mourinho: è a rischio derby

Un vero e proprio tour de force per gli uomini di Mourinho, iniziato proprio con la sfida contro i bianconeri, dove la formazione di casa si è imposta sugli acerrimi rivali con il risultato di 1-0. È seguita la bella vittoria in Europa contro la Sociedad che ha dato ancora più convinzione ai ragazzi, ma il difficile comincia adesso.

Sarà necessaria un’altra prova solida, per non rischiare di vanificare quanto di buono fatto finora, soprattutto visti i risultati delle dirette rivali. Mourinho però potrebbe pensare ad una sorpresa, soprattutto in vista del derby della prossima settimana.

Il portoghese potrebbe sorprendere tutti, decidendo di non schierare Gianluca Mancini che è diffidato e rischierebbe di saltare la stracittadina, soprattutto perché dalle sue parti opera un certo Lauriente, che si è distinto nelle ultime settimane mostrando una grande velocità e abilità nell’uno contro uno.

Ma soprattutto l’arbitro Fabbri (direttore di gara per Roma-Sassuolo) ha già dimostrato di non tollerare un gioco troppo duro e l’esuberanza nei comportamente, come dimostrato nella sfida contro la Cremonese, dove proprio Mancini si è visto sventolare un giallo a causa di un faccia a faccia con Dessers.