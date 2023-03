Roma-Sassuolo, non solo Kumbulla e Fabbri: furia dei tifosi contro DAZN

La Roma esce sconfitta dallo stadio Olimpico, vince il Sassuolo per 3-4 dopo una gara rocambolesca. Dopo la sconfitta i tifosi giallorossi accusano DAZN sul web

Il cartellino rosso sventolato in faccia a Marash Kumbulla è stata una vera e propria sliding door della gara tra Roma e Sassuolo. La squadra emiliana ha strappato i tre punti allo stadio Olimpico, dopo una gara rocambolesca contrassegnata da ben 7 reti, una doppia espulsione e tanti episodi dubbi che coinvolgono il direttore di gara Michael Fabbri

Una gara rocambolesca e stregata ha visto la Roma uscire sconfitta dallo stadio Olimpico contro il Sassuolo di Dionisi. La squadra giallorossa, orfana per squalifica di José Mourinho, è caduta sotto i colpi di Laurientè e compagni. I tifosi romanisti sul web mettono nel mirino l’episodio che ha visto il cartellino rosso per Marash Kumbulla, reo di aver colpito con un calcione l’attaccante avversario Berardi. Sul banco degli imputati è finito il direttore di gara Fabbri, colpevole di non aver analizzato l’atteggiamento dell’attaccante degli emiliani, ma non solo.

Roma-Sassuolo, furia giallorossa sui social: anche DAZN nel mirino

Tanti tifosi accusano sui social network anche DAZN, l’emittente privata di streaming non ha infatti mostrato quanto accaduto in area tra Kumbulla e Berardi prima del calcio rifilato dal difensore all’attaccante neroverde. Lo stesso Berardi da terra ha colpito con i tacchetti il difensore della Roma, prima della violenta reazione dell’ex Hellas Verona.

Su Twitter si leggono diverse accuse contro l’emittente DAZN, c’è chi accusa i commentatori di non aver analizzato correttamente l’episodio. Federico Rocchi scrive: “Le immagini usate per il #VAR sono state assolutamente fuorvianti, il colpo alle parti basse di kumbulla dato coi i tacchetti da mentre era ginocchia a terra ha generato la reazione. I telecronisti avrebbero il dovere di commentare correttamente.”

A fargli eco l’account Sour Bakken: “Ma chiedo a @DAZN_ITl’onestà di ammettere che le immagini trasmesse al Var hanno tratto in inganno Fabbri nella decisione che sarebbe dovuta essere rosso per Kumbulla e Berardi e niente rigore.” Coso Loop rincara la dose: “Ehi @DAZN_IT l’arbitraggio è ridicolo ma voi non siete da meno…”

Lorenzo Sambucci twitta così: “Benissimo. Avete perso un telespettatore definitivamente.” Infine Valter Dido si rivolge così all’emittente: Volevo ringraziare di nuovo @DAZN_IT per il commento assolutamente sportivo. È bello guardare le partite con il volume della tv a zero.”