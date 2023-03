Voti Roma-Sassuolo 3-4, tripla bocciatura choc: c’è anche un tre, disastro Fabbri

Voti Roma-Sassuolo 1-3: un gol capolavoro di Paulo Dybala non riesce a dare l’abbrivio definitivo per la rimonta. La follia di Kumbulla costa carissimo.

Partita pazza, dai mille risvolti. Tantissime porzioni di gara in un match al cardiopalma giocato a ritmi molto alti. Alla fine, però, il Sassuolo si impone all’Olimpico battendo la Roma 2-4. Decisive la doppietta di Laurentié e i sigilli di Berardi a Pinamonti, a cui i giallorossi hanno provato a reagire con le firme di Zalewski e Dybala. Inutile nel finale il gol di Wijnaldum.

Anche in una partita molto difficile il fuoriclasse argentino è riuscito ad apporre la sua firma. Sublime il tracciante con il quale è stato capace di disegnare un tracciante imprendibile per Consigli. La “Joya” si è messa in luce anche in altre due circostanze, mettendo in mostra nuovamente una qualità al servizio della squadra encomiabile. Talento cristallino che però questa volta non è bastato, complice anche l’ingenuità clamorosa di Kumbulla. Il difensore albanese cade nella trappola tesagli da Berardi e gli rifila un calcio che costa carissimo. L’ex Hellas Verona già in occasione del gol di Berardi non era apparso irreprensibile. L’espulsione ha contribuito a rovinare tutto, spegnendo le velleità di rimonta giallorosse. Male anche Ibanez apparso non proprio reattivo in zone nevralgiche della gara.

Roma-Sassuolo, i voti della gara: Kumbulla horror, male anche il centrocampo

Abraham svaria molto sul fronte offensivo, si dà da fare ma lo sviluppo della partita lo penalizza. Wijnaldum nel primo scorcio di gara era riuscito a ritagliarsi un paio di occasioni importanti non sfruttate: poi il sigillo nel finale. Zalewski ha rappresentato una valvola di sfogo importante per le sortite sulla fascia destra degli uomini di Mourinho. Il gol del momentaneo 2-1 ha dato la scossa all’ambiente ma alla fine non ha sortito gli effetti sperati.

Rui Patricio non ha potuto nulla sui gol subiti, assolutamente incolpevole. In realtà l’estremo difensore della Roma con un paio di prodezze ha provato, per quanto possibile, a far restare i suoi incollati al match. Più compassato del solito Matic mentre Spinazzola ha fornito una prova dai due volti: propositivo in zona offensiva (suo l’assist per Zalewski), un po’ disattento dalla cintola in giù. Male, infine, l’ingresso in campo di Camara. Tuttavia la direzione di Fabbri non è parsa perfetta: sull’espulsione comminata a Kumbulla ci sarà inevitabilmente molto da discutere. Ma in generale anche la gestione dei cartellini non è parsa perfetta. Ecco i voti completi:

ROMA (3-5-2): Rui Patricio 6; Kumbulla 3, Smalling 6, Ibanez 4; Zalewski 6,5 (’77 Volpato s.v.), Wijnaldum 6, Matic 5 (’56 Camara 4) , Bove 5,5 (’46 Dybala 7.5), Spinazzola 6 (’46 Karsdorp 5.5); El Shaarawy 4.5; Abraham 5.5 (’77 Majchrzak s.v.)

CLASSIFICA SERIE A

Napoli 68

Inter 50

Lazio 49

Roma 47

Milan 47

Atalanta 42

Torino 37

Bologna 36

Juventus 35

Udinese 35

Fiorentina 34

Monza 33

Sassuolo 33

Empoli 28

Lecce 27

Salernitana 25

Spezia 24

Verona 19

Cremonese 12

Sampdoria 12