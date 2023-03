Calciomercato Roma, 10 milioni all’anno per sfidare Cristiano Ronaldo

Calciomercato Roma, l’offerta è arrivata e si parla di un ingaggio di oltre 10 milioni di euro all’anno. Va a sfidare Ronaldo

L’offerta è arrivata e anche bella importante, da quanto pare, da un campionato che sembra essere intenzionato ancora a fare la spesa in Europa. E parliamo di club che di soldi ne hanno tanti, da investire, per fare anche aumentare l’appeal di un calcio che inizia a evolversi.

E l’offerta è arrivata ad un giocatore che si potrebbe liberare a parametro zero e che nel corso degli ultimi mesi è stato accostato anche alla Roma, che ha guardato, e guarda, con molto interesse a quello che potrebbe succedere intorno a Zaha del Crystal Palace. L’attaccante esterno, come sappiamo, è in scadenza e non ha nessuna intenzione di rinnovare il proprio accordo con il club allenato da una vecchia conoscenza del calcio italiano come Vieira. E si sta guardando intorno. E, secondo il Daily Mail, sotto l’aspetto economico gli è arrivata una proposta che appare davvero difficile da rifiutare.

Calciomercato Roma, offerta per Zaha

Sì, Zaha non ha ancora deciso così come riportano dall’Inghilterra cosa farà il prossimo anno, ma intanto l’Al-Itthad, club che sfida l’Al Nassr di Ronaldo, ha messo sul piatto oltre 10 milioni di euro d’ingaggio. Il Palace però non molla, e gli ha offerto quello che sarebbe il rinnovo più alto della storia del club. Ma più passa il tempo e più diventa difficile riuscire a chiudere l’operazione.

Zaha quindi si prenderà, con molta probabilità, tutto il tempo possibile per decidere che cosa fare, sapendo di poter andare a prendersi il contratto della vita in Arabia Saudita e passare una “vecchiaia” bello tranquillo. Dipenderà, ovviamente, da quelle che sono le motivazioni di un giocatore che potrebbe sicuramente ancora dare qualcosa al calcio europeo. E poi c’è quella benedetta Champions League, mai giocata, che lo attira e anche molto. Se dovessero decidere i soldi di dubbi non ce ne sarebbero proprio, con un aereo che potrebbe essere già prenotato per una meta esotica come l’Arabia. Lì a sfidare Cristiano Ronaldo.