Calciomercato Roma, 30 milioni in cinque anni: scelta fatta, doppio tradimento

Calciomercato Roma, super quinquennale sul piatto: il diretto interessato ha già sciolto le riserve. Non ci sono più dubbi a riguardo.

Alla luce delle ben note vicissitudini finanziarie che imperversano nel mondo del calcio come una spada di Damocle, anche nel corso della prossima sessione estiva di contrattazioni molti club proveranno a capitalizzare quelle occasioni che di volta in volta dovessero presentarsi.

Ragion per cui il mercato degli svincolati potrebbe rappresentare un’ottima fucina dalla quale attingere chances golose in termini di qualità-prezzo. Ne sa qualcosa la Roma, che qualche mese piazzando il colpo Dybala si è assicurato probabilmente uno dei parametri zero più forti in circolazione. La partenza di Zaniolo non ancora sostituita pone Pinto nelle condizioni di dover vagliare un ventaglio di soluzioni con cui rimpolpare un reparto che comunque sta dando buone risposte. Non è un proprio un esterno ma comunque un jolly offensivo che si sta prendendo le luci della ribalta Daichi Kamada, autore di una stagione da urlo con l’Eintracht.

Calciomercato Roma, l’Eintracht ha mollato la presa per Kamada

Ricordiamo che Kamada è legato al club di Francoforte da un contratto in scadenza nel 2023 che non è stato ancora rinnovato. Come riferito dalla BILD, le possibilità che si pervenga ad una fumata bianca per il prolungamento sono molto basse. Su Kamada ha infatti messo gli occhi il Borussia Dortmund con i gialloneri che hanno già formulato una super offerta: quinquennale a circa 6 milioni di euro netti a stagione.

Proposta che, almeno per il momento, sarebbe stata rispedita al mittente dal diretto interessato. Il jolly offensivo nipponico, infatti, punterebbe a trasferirsi in un top club europeo. Ragion per cui vaglierebbe con molto interesse le eventuali offerte di Chelsea e Manchester United, che hanno avuto modo di sondare esplorativamente il terreno. Ciò che è certo, però, è che l’esperienza di Kamada all’Eintracht è ormai giunta ai titoli di coda. Soltanto un ribaltone finale potrebbe infatti far saltare il banco e rimescolare le carte in tavola. La telenovela, però, non è ancora finita: staremo a vedere cosa succederà.