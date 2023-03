Calciomercato Roma, porte sbarrate al grande ritorno: il presidente allo scoperto

Calciomercato Roma, la presa di posizione non ammette repliche: l’annuncio ufficiale che fuga ogni dubbio.

Archiviata la sconfitta casalinga contro il Sassuolo, per la Roma di José Mourinho è già tempo di proiettarsi alla sfida di Europa League contro la Real Sociedad. I giallorossi si presentano in Spagna forti del doppio vantaggio maturato all’andata: all’estasio Municipal de Anoeta, però, Dybala e compagni dovranno limitare al minimo gli errori.

Sotto questo punto di vista sarà fondamentale l’approccio alla gara. Trovare un gol nel primo tempo contribuirebbe a dare ancora più certezze. Il reparto offensivo, dunque, dovrà essere molto bravo a capitalizzare quelle occasioni che sarà in grado di ritagliarsi. Dopo lo stato d’emergenza con il quale la Roma ha affrontato il Sassuolo, buone notizie arrivano dall’infermeria. Secondo le ultime indiscrezioni riferite da Sky, infatti, Pellegrini e Belotti salvo clamorosi colpi di scena si aggregheranno al resto del gruppo. Il possibile utilizzo del “Gallo”, magari a gara in corsa, rappresenterebbe una risorsa da monitorare con attenzione, da utilizzare se il corso della partita dovesse incanalarsi in un certo modo.

Calciomercato Roma, Cairo-Belotti: la rivelazione del presidente granata

Dopo una prima parte di stagione in chiaroscuro, l’ex attaccante del Torino è apparso assolutamente in crescita. Il gol con il quale ha impresso il suo sigillo in Europa League contro il Salisburgo, avviando la rimonta all’Olimpico, ne è una testimonianza tangibile. In occasione della sessione invernale di calciomercato il “Gallo” ha calamitato l’attenzione mediatica. Diversi club di Serie A hanno provato a fiutare l’affare per capire eventuali margini di manovra.

L’addio a parametro zero la scorsa estate ha scritto la parola fine all’avventura del bomber con la maglia del Torino. Nel corso di un’intervista rilasciata ai microfoni del programma “La Politica nel pallone”, il presidente del Torino Urbano Cairo è tornato a parlare dell’ex capitano dei granata, svelando un dettaglio non trascurabile: “Con Belotti abbiamo fatto 7 anni insieme, ha realizzato tanti gol per noi e io preferisco ricordarlo così. Si è trattata di una bella pagina: gli faccio un sincero in bocca al lupo, ormai il passato è passato. Un ritorno? No, dobbiamo pensare con il mister ai nostri giovani di prospettiva.”