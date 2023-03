Calciomercato Roma, snobbano Abraham: “Hanno bisogno di altro”

Calciomercato Roma, dall’Inghilterra snobbano Abraham: “Buon attaccante ma hanno bisogno di altro”

In Inghilterra, nell’ultimo periodo, si parla molto spesso di Abraham. Potrebbero essere diversi i club inglesi interessati alle prestazioni dell’attaccante della Roma per la prossima stagione, senza dimenticare che il Chelsea, dopo averlo ceduto alla Roma, si è tenuto un diritto di recompra sulla base di 80 milioni di euro che i Blues possono sfruttare alla fine di questa stagione.

Nei giorni scorsi FootballInsider ha riportato un reale interesse del Manchester United per Abraham, inserito in un poker di attaccanti che potrebbero vestire la maglia dei Red Devils la prossima annata. Certo, non tutti sembrano essere convinti di questa opzione per la truppa guidata da Ten Hag, che secondo alcuni dovrebbe cercare un attaccante diverso. Più prolifico. Con maggiore peso specifico. Anche noi da queste parti speriamo che possano pensare questo e cambiare obiettivo.

Calciomercato Roma, il commento su Abraham

Ha parlato sempre al portale inglese McManus, ex attaccante dell’Hibernian, che ha spiegato qual è il suo pensiero sulla question Abraham: “Penso che sia migliore di quello che al momento ha lo United – ha sottolineato – ma non penso sia l’opzione giusta per loro. Il club ha bisogno di un attaccante che segna 25 gol a stagione”.

“Ha fatto bene alla Roma – ha detto ancora – e ha vinto la Conference Lebague l’anno scorso in Italia. E sicuramente ha avuto un buon successo. Ma penso che il Manchester United debba cercare un attaccante con maggiore qualità”. Insomma, snobbano Abraham, o almeno, per meglio dire, un club lo dovrebbe snobbare e questo potrebbe essere un pensiero in meno per Tiago Pinto che, però, dovrà sicuramente guardarsi da quelli che potrebbero essere altri assalti. Che sicuramente ci saranno. E la Roma deve tenere duro, anche se, davanti ad un’offerta di 80 milioni di euro, sarà davvero difficile riuscire a dire di no. Questo è il mercato.