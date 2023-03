Clausola e doppio addio: così salta Dybala

Il futuro di Paulo Dybala continua a tenere banco in vista del calciomercato estivo in casa Roma. Spunta un nuovo scenario che coinvolge la clausola d’uscita

Non è bastata la perla di Paulo Dybala per evitare la sconfitta della Roma contro il Sassuolo. La squadra giallorossa, priva per squalifica di José Mourinho, ha ceduto il passo ai neroverdi emiliani. La sconfitta per 3-4 dello stadio Olimpico rappresenta un vero e proprio passo falso nella corsa al quarto posto della Roma. Nel frattempo arriva un importante aggiornamento che coinvolge direttamente il futuro della ‘Joya’.

Paulo Dybala è tornato al gol allo stadio Olimpico, la sua bellissima rete non è però bastata per evitare la sconfitta dei giallorossi contro il Sassuolo di Dionisi. La Roma manca la possibilità di agganciare l’Inter in classifica ed ora occupa il quarto posto insieme al Milan, in attesa della sfida di questa sera dei rossoneri contro la Salernitana. L’attaccante argentino è entrato nella ripresa ieri, e dopo appena cinque minuti ha riaperto la gara con una prodezza balistica. Ma il futuro dell’ex Juventus continua ad essere enigmatico in vista della prossima stagione. Dalla Spagna arriva un aggiornamento importante sulla pista Atletico Madrid per la ‘Joya’.

Dalla Spagna, l’Atletico Madrid non molla Dybala: il futuro di Simeone decisivo

L’Atletico Madrid di Simeone non sembra voler mollare la pista Paulo Dybala in vista dell’estate. La clausola di uscita dell’attaccante argentino lo rende uno dei profili più appetibili per i Colchoneros, mentre tutto sembra dipendere dal futuro di Diego Simeone sulla panchina del club spagnolo.

Secondo quanto rilevato dal sito spagnolo Elgoldigital l’operazione Paulo Dybala in casa Atletico Madrid si chiuderebbe solo con la permanenza del Cholo sulla panchina dei Colchoneros. Secondo il media iberico Simeone è il primo sponsor per l’arrivo della ‘Joya’ in Liga, e lo stesso attaccante argentino raggiungerebbe l’Atletico Madrid solo in caso di permanenza del connazionale in panchina. Permanenza che potrebbe saltare in caso di mancata qualificazione alla prossima Champions League.