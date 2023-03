Roma, emergenza finita: doppio recupero contro la Lazio

Roma, doppio rientro per il rientro per il derby contro la Lazio. Gli ultimi aggiornamenti in vista della delicata sfida a Sarri.

La settimana conclusasi con la sconfitta interna contro il Sassuolo ha comunque regalato felici emozioni e restituito importanti consapevolezze. Lo scacco di ieri sera non deve cancellare quanto di buono fatto e raccolto ma deve rappresentare una sorta di esortazione finalizzata ad evitare errori compiuti già diverse volte, in nome di una presa di consapevolezza nei propri mezzi e nelle qualità.

Le partite con Juventus e Real Sociedad di questi giorni hanno permesso di comprendere come la squadra sia sana e abbia tutti i mezzi per sperare di fare bene e continuare a seguire una degna falsariga sulla scorta di quanto fatto in questa prima parte di 2023, macchiata da alcune cadute ma al contempo garante ancora i giusti presupposti per raccogliere qualcosa di importante. I due scacchi con la Cremonese non vanno giustificati ma accettati, così come quello contro la compagine di Dionisi, da incassare consciamente rispetto alle defezioni palesate ma anche rispetto alla non ancora defunta opportunità di andare in Champions.

Lazio-Roma, doppio rientro per Mourinho: ecco Solbakken e Belotti

Come sovente evidenziato, il periodo immediatamente antecedente alla pausa per il Mondiale in Qatar sarebbe stato delicato e ricco di eventi. Siamo adesso nella curva finale di questo primo corpus di reiterate gare, destinato a concludersi con le sfide a Real Sociedad e Lazio. Fra tre giorni, Dybala e colleghi dovranno difendere in terra spagnola le due reti siglate nella Capitale, prima di provare a vendicare la caduta nella stracittadina dello scorso novembre.

Al netto delle assenze con le quali dovrà fare i conti Sarri e che già all’andata non avevano comunque impedito alla Lazio di cercare e trovare l’episodica vittoria, la Roma sembra destinata a riabbracciare una serie di elementi sui quali non ha potuto fare affidamento negli ultimissimi giorni. Stando a quanto riferito da Sky Sport, infatti, per Lazio-Roma di domenica prossima dovrebbero rientrare sia Andrea Belotti che Ola Solbakken.

Senza dimenticare di un Pellegrini che, seppur con il casco protettivo, potrà esserci già giovedì nel primo dei due impegni dai quali potrebbero passare le sorti di una stagione intera.