Roma, Mourinho non si ferma e guarda avanti: blitz pomeridiano per i gioiellini giallorossi.

Non si ferma mai José Mourinho. Letteralmente mai. Ieri è stato fermato dalla decisione del giudice sportivo – qui le motivazioni sul respingimento del ricorso – oggi però lo Special One, come spesso gli succede, ha deciso di non fermarsi alla sua squadra, ma di andare a visionare da vicino quelli che potrebbero essere degli elementi che possono fare il grande passo.

Il tecnico portoghese infatti non si è perso la partita del Tre Fontane di oggi pomeriggio tra la Roma e l’Empoli, valida per il campionato Primavera. I giallorossi di Guidi hanno vinto 4-1, senza particolari problemi, e hanno riconquistato il secondo posto in classifica. Una buona prestazione per i giovani, o “bimbi”, come ribattezzati da Mourinho, che stanno cercando di mettersi alle spalle il momento tutt’altro che positivo che stanno vivendo. Insomma, tutto bene nel pomeriggio dell’impianto dell’Eur.

Roma, il blitz di Mourinho

E sicuramente, tra tutti i giovani in campo, qualcuno si è fatto vedere più degli altri. A occhio, Mourinho, potrebbe essere stato impressionato dalla prestazione – condita da una rete spettacolare con una botta sotto l’incrocio dal limite dell’area dopo un controllo volante – di Pisilli, centrocampista classe 2004 che ha davvero spaccato una rete del Tre Fontane.

In gol, nel pomeriggio, ci sono andati anche Keramitsis, uno che già è stato accostato alla Prima Squadra, Pagano e Cassano, un altro elemento tecnicamente validissimo che da poco ha anche rinnovato il contratto con i giallorossi. Insomma, un pomeriggio da scout per il tecnico che, come sappiamo, purtroppo, nemmeno domenica prossima sarà in panchina nella partita delle partite, che quest’anno vale moltissimo anche per la classifica. Il derby contro la Lazio è alle porte ma Mou lo vedrà dalla tribuna. A differenza di quanto succederà giovedì prossimo in Europa League contro la Real Sociedad, quando Mou sarà regolarmente al fianco della sua squadra in Spagna contro la truppa di Alguacil.