Roma, ultim’ora Pellegrini: l’esito della tac

Roma, ultim’ora Pellegrini: il capitano si è sottoposto ad una tac di controllo questa mattina. Ecco l’esito

Una buona notizia per la Roma. E che riguarda Lorenzo Pellegrini. Il capitano, giovedì scorso, è uscito nel secondo tempo per un colpo alla testa che lo ha costretto a trascorrere una notte a Villa Stuart ma anche vedersi applicare 30 punti di sutura per la ferita lasciata aperta dopo lo scontro di gioco con un difensore della Real Sociedad.

Comunque, passiamo alla notizia: questa mattina il capitano della Roma si è sottoposto ad una Tac di controllo così che ha escluso qualunque problema. Pellegrini quindi torna a disposizione di Mourinho e lo stesso potrà giocare, con un caschetto protettivo almeno per ora, già giovedì prossimo in Europa League, nella delicata e difficile sfida di ritorno contro gli spagnoli: si riparte dal 2-0 dell’Olimpico della scorsa settimana.

Roma, le condizioni di Pellegrini

Un sospiro di sollievo, principalmente per il giocatore, che così si è messo alle spalle dei giorni sicuramente non facili. Poi per Mourinho, che recupera un elemento fondamentale per i prossimi impegni, prima della sosta, che sono come detto la gara Europea e poi il derby contro la Lazio di domenica prossima. Due partite difficili e che nascondono diverse insidie e che la Roma deve cercare di affrontare con il miglior undici a disposizione.

Pellegrini infine con molta probabilità giovedì sarà titolare anche perché ieri ha “riposato”. Cosa che sicuramente non voleva ma questo infortunio, assai delicato, lo ha costretto a stare ai box, contro lasua ex squadra, che per la prima volta ha espugnato purtroppo l’Olimpico. Una sfida ricca di polemiche per quelle che sono state alcune decisioni arbitrali, soprattutto nell’occasione di Kumbulla, che non hanno convinto nessuno. Nemmeno Cesari, l’ex arbitro, che a Pressing ha commentato in questo modo la situazione. Una Roma che comunque deve mettersi subito alle spalle la sfida di ieri. E pensare al futuro. Un futuro decisivo.