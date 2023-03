Calciomercato Roma, attesa e firma gratis: CR7 non ‘basta’

Calciomercato Roma, attesa e decisione presa. Temporeggia prima di raggiungere Cristiano Ronaldo: gli ultimi aggiornamenti toccano anche i giallorossi.

Incassata la pesante sconfitta contro il Sassuolo, la squadra di Mourinho adesso è ben consapevole di dover dimenticare quanto accaduto domenica. Non bisognerà imbattersi in una vera e propria ‘damnatio memoriae’, finalizzata al cancellare del tutto gli eventi di domenica quanto, piuttosto, in un processo che permetta di non perdere consapevolezza e fiducia dopo le prestazioni del recente periodo ma che consenta altresì di comprendere cosa non abbia funzionato.

Ripartire subito rappresenta un’operazione fondamentale, soprattutto alla luce degli ultimi due impegni che attendono la Roma prima della pausa delle Nazionali, cadente in una fase certamente pregna di impegni e che si chioserà con la trasferta in casa della Real Sociedad e il derby con la Lazio di domenica 18 marzo. Da questi due impegni potrebbero certamente passare importanti indicazioni sul futuro e sui piazzamenti di una squadra che sa bene di trovarsi in una fase di raccolta dalla quale dipenderanno le mosse del club dal mese di giugno in poi.

Calciomercato Roma, futuro Zaha: la decisione del giocatore

Un po’come accaduto la scorsa estate, infatti, anche al termine di questa stagione sono previste e attese non poche novità, da tanti punti di vista. L’informazione sulla quale i tifosi della Roma si interrogano con maggiore veemenza interessa certamente il futuro di Mourinho, pur non rappresentando quest’ultimo l’unico elemento da attenzionare in casa Friedkin.

In particolar modo, la proprietà, seppur conscia dei limiti imposti dal Fair Play Finanziario, cercherà di plasmare ulteriormente una rosa cresciuta ma ancora perfettibile nel corso di questo biennio. I reparti interessati a possibili modifiche sono numerosi e alcuni cambiamenti potrebbero toccare anche la regione offensiva. Le valutazioni più importanti in questa regione potrebbero toccare la posizione di un Abraham fin qui deludente nonché un Dybala le cui dichiarazioni prima della partita con il Salisburgo avevano generato una certa perplessità.

Restando sull’attacco, non sfugga poi quanto raccolto da Ekrem Konur su Wilfred Zaha, eclettico e qualitativo attaccante del Crystal Palace sul quale si era mossa la Roma già in passato e rappresentante un nome ancora in lista per Tiago Pinto e colleghi. Su di lui sono giunte nobili e importanti avances, comprese quelle ricchissime del mondo saudita.

Come raccontatovi, è arrivata per lui un’offerta contrattuale di circa 9 milioni di euro annui dall’ Al-Ittihad: la penna su citata sottolinea come il giocatore voglia però dapprima ascoltare le offerte europee, prima di ponderare una decisione che, portafoglio a parte, non si appresta ad essere semplicissima.