Calciomercato Roma, boomerang Ziyech: decisione definitiva

Calciomercato Roma, dall’Inghilterra trapelano interessanti indiscrezioni sul futuro di Ziyech: la scelta del Chelsea non è tardata ad arrivare.

Uno dei nomi sondati con maggiore insistenza dalla Roma per sostituire la partenza di Zaniolo che poi si è concretizzata a mercato in entrata chiuso è stato quello di Ziyech. Effettivamente il marocchino di passaporto olandese avrebbe potuto fornire variabili tattiche interessanti allo scacchiere tattico di José Mourinho.

Alla fine, però, non si sono creati i presupposti per l’acquisto dell’ex Ajax che negli ultimi giorni di mercato è stato a un passo dal vestire la maglia del Psg. Giunto a Parigi per sostenere le visite mediche di rito, Ziyech ha visto sfumare il suo trasferimento ai transalpini per meri dettagli burocratici. Sliding Doors che ha mandato su tutte le furie la compagine transalpina che sta facendo fatica a ritagliarsi ricambi importanti sugli esterni. Ritornato al Chelsea, Ziyech si è messo subito a disposizione di Potter, collezionando anche gettoni importanti in partite di cartello. Il Chelsea, però, non ha affatto cambiato idea sul suo futuro.

Calciomercato Roma, il Chelsea ha mollato Ziyech: le ultime dall’Inghilterra

Indipendentemente da quella che sarà la guida tecnica dei Blues – con la panchina di Potter che da diversi mesi traballa pericolosamente alla luce dei risultati molto deludenti – Ziyech non rientra affatto nei programmi del Chelsea. Secondo quanto riferito dal giornalista Simon Philips, intervenuto nel corso della diretta di GiveMeSport, i Blues sono pronti a scaricare la propria ala offensiva nel prossimo mercato estivo.

A causa di una sessione invernale in cui ha recitato un ruolo da protagonista, il Chelsea intende cedere quelle pedine considerati non indispensabili al proprio progetto tecnico. Motivo per il quale Ziyech – salvo clamorosi colpi di scena – è destinato a fare le valigie e trovarsi un nuovo club. Staremo a vedere se e come la Roma potrà rientrare in corsa. Nelle ultime settimane, in realtà, il profilo dell’ex Ajax è stato accostato con una certa insistenza anche all’Atletico Madrid, che si appresta a varare l’ennesimo restyling del proprio pacchetto offensivo.