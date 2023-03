Calciomercato Roma, lista esuberi già consegnata: Pinto sfida Maldini

Calciomercato Roma, la lista degli esuberi è già stata consegnata: c’è anche un elemento nel mirino dei giallorossi. E Pinto vuole sfidare Maldini

Lo fanno fuori a fine stagione. Di nuovo. Perché lo avevano fatto fuori già a gennaio quando poi per problemi burocratici non s’è fatto nulla. Ma secondo The Athletic il suo nome rimane tra quello dei partenti. Perché mezza squadra è in lista di partenza, soprattutto perché nella prossima sessione di mercato qualche innesto, di sicuro, ci sarà.

Bene, parliamo di Ziyech, il fantasista del Chelsea che alla fine dell’anno saluterà i Blues. E la Roma ci pensa, come sappiamo, così come ci pensa anche il Milan con Maldini che potrebbe sfidare Pinto per l’elemento che ormai non ha nessun futuro a Londra. Sì, la decisione sembra essere davvero definita anche se c’è un ostacolo. Il solito. Quello dell’ingaggio.

Calciomercato Roma, anche il Milan su Ziyech

Ziyech prende 6 milioni di euro all’anno. Troppi per le casse della Roma e troppi anche al momento per il Milan, anche perché parliamo di un trentenne quindi non con tantissimi anni davanti. C’è però il Decreto Crescita, come sappiamo, che potrebbe arrivare in aiuto sia della Roma che del Milan, che qualora riuscissero a far firmare un pluriennale, potrebbero sfruttare gli incentivi governativi.

Una trattativa che comunque come sappiamo rimane difficile, soprattutto perché l’ex Ajax era ad un passo dal Psg a gennaio anzi, era proprio del Psg prima dei problemi che conosciamo tutti. All’interno del Chelsea comunque ci sono anche molti altri elementi che la Roma potrebbe prendere in considerazione soprattutto perché parliamo di esuberi. Esuberi per un club che ha speso milioni e milioni di euro, e che ne spenderà altri in estate, ma che potrebbero fare la differenza in Italia. E la Roma come detto guarda con molto interesse. Con Pinto che sogna il grande colpo.