Calciomercato Roma, tesoretto per Pinto: dipende da Mourinho

Il general manager della Roma potrebbe incassare una piccola cifra che aiuterebbe, poco, la società in vista del calciomercato estivo

Questa settimana è piuttosto decisiva per la stagione della Roma, che si sta giocando il passaggio del turno contro la Real Sociedad e il posto in Champions domenica. Dopo aver affrontato gli spagnoli giovedì, i giallorossi dovranno sfidare allo Stadio Olimpico la Lazio di Maurizio Sarri. La posta in palio è piuttosto alta e per questo motivo riuscire a concludere la settimana nel migliore dei modi è fondamentale per Mourinho.

Per questo motivo lo Special One sta cercando di tenere alta l’attenzione soprattutto dopo quello che è successo domenica contro il Sassuolo. Nel pomeriggio del fine settimana, infatti, la Roma ha perso l’occasione di centrare il secondo posto in Serie A vincendo contro i neroverdi. L’Inter, che occupa la seconda piazza, è distante solo tre punti e un successo avrebbe riportato i giallorossi in alto nel tabellone.

Con gli emiliani è arrivato uno scivolone che nessuno si aspettava dopo le belle prestazioni con Juventus e Real Sociedad all’andata. Laurentié è riuscito a segnare due gol e fornire l’assist per Pinamonti, che ha segnato il poker neroverde. Le modalità in cui è arrivata la sconfitta hanno scosso l’ambiente, che ha intenzione di reagire ancora più forte.

Calciomercato Roma, Pinto può incassare per l’estate

Per questo vincere o almeno passare il turno contro la Real Sociedad è di fondamentale importanza. La gara con gli spagnoli ad oggi è la più importante, come sottolinea anche l’atteggiamento di José. Il tecnico portoghese, infatti, è solito pensare partita dopo partita, non cercando di guardare al di là del proprio naso.

Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, il passaggio del turno con i baschi non è importante solo per continuare a sognare in Europa League. In caso di superamento degli ottavi, la Roma incasserebbe circa 7 milioni. Un piccolo tesoretto che permetterebbe a Pinto di muoversi con una leggera libertà in più nelle trattative estive. Incassare qualcosa è sempre positivo per il club, che a gennaio ha avuto le mani legate a causa del Fair Play Finanziario.