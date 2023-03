Colpo di scena Roma-Juventus: affare da 30 milioni, l’hanno fatto di nuovo

Calciomercato Roma, l’Arsenal non ha mollato la presa e può far saltare il banco: i Gunners continuano a monitorarlo con attenzione.

Nelle ultime uscite stagionali la Roma di José Mourinho è ritornata a marciare con una certa continuità anche e soprattutto sulle corsie esterne. La crescita di Spinazzola non è passata affatto inosservata, così come l’abnegazione profusa da Rick Karsdorp. L’ex Feyenoord, infatti, si sta ritagliando un discreto minutaggio anche da subentrato. Chiaramente il rebus non è stato ancora sciolto definitivamente. Nel caso in cui dovessero arrivare offerte di un certo tipo nel corso dei prossimi, è chiaro che un eventuale addio di Karsdorp non rappresenterebbe un’opzione utopistica.

Questo spiega il motivo per il quale Pinto abbia sondato con una certa insistenza il mercato degli esterni alla ricerca di un profilo duttile e funzionale. Tra i nomi vagliati dal GM della Roma impossibile non menzionare quell’Ivan Fresneda che sta facendo tanto parlare di sé. Nonostante nelle ultime settimane non sia stato utilizzato con continuità, il laterale del Valladolid ha impressionato gli addetti ai lavori di molti top club in giro per l’Europa. La Juventus e la Roma in tempi e modi diversi hanno effettuato dei sondaggi esplorativi per capire la fattibilità dell’operazione. L’intrigo, però, è molto complesso e comprende altre compagini.

Calciomercato Roma, l’Arsenal non molla Fresneda: lo scenario

Oltre al Real Madrid, infatti, anche l’Arsenal ha lanciato segnali di apprezzamento importanti. Dopo aver compreso eventuali margini di manovra nella scorsa campagna trasferimenti, i Gunners sono pronti a ritornare alla carica. Secondo quanto riferito da fourfourtwo.com, infatti, i londinesi starebbero continuando a seguire l’evolvere della situazione, pronti ad uscire allo scoperto nel caso in cui si dovessero presentare le condizioni propizie.

Ricordiamo che la valutazione di Fresneda si aggira sui 30 milioni di euro. Cifra che però potrebbe anche aumentare nel caso in cui il terzino spagnolo classe ‘2004 dovesse rendersi protagonista di un finale di stagione importante. Staremo a vedere cosa succederà.