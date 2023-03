“Juve esclusa dalle Coppe”: la sentenza del Giudice

“La Juventus esclusa dalla Coppe”: l’ex UEFA dà la sentenza in diretta. Ecco quello che potrebbe succedere

Il caso Juventus è proprio nella fase calda, dopo la richiesta della UEFA, rivelata oggi, di nuovi atti spediti dalla procura di Torino. Ed è anche per questo che oggi, durante la diretta Twitch di calciomercato.it in onda su TVPLAY, ha parlato l’ex presidente della camera investigativa della UEFA Umberto Lago.

Che non le ha mandate a dire, spiegando quello che rischia la formazione bianconera. “Credo che sia un atto dovuto che l’organo di Controllo Finanziario dei Club UEFA (CFCB) stia acquisendo le carte per valutare se all’epoca della firma del settlement agreement la Juve abbia o meno fornito informazioni corrette che hanno portato la UEFA a firmare il settlment agreement. Se così non fosse, se le informazioni dovessero risultare errate e fraudolente, credo si aprirebbero scenari di sanzioni più gravi da parte dell’UEFA”. E se venissero accertate queste cose, cosa potrebbe succedere alla Juventus? La sentenza non lascia spazio a commenti.

Ecco cosa rischia la Juventus, le parole di Lago

“Questo, naturalmente, dev’essere provato tramite un atto. L’UEFA non può decidere da sola – ha detto ancora Lago – se le informazioni siano errate. Mi aspetto che ci sia almeno un grado di giudizio o che la Juventus ammetta che le informazioni inviate erano errate, spiegando perché lo fossero. Se non ci fossero spiegazioni da parte della Juventus o se le informazioni risulteranno intenzionalmente errate, potrebbe esserci la risoluzione del settlement agreement o sanzione più grave, come ad esempio l’esclusione alle competizioni per le quali si qualifica”.

“Non saprei per quanti anni – ha concluso Lago – e dipenderà dalla gravità che la Camera riscontrerà. Esiste una norma per cui la camera investigativa cerca di prevenire i tentativi di raggirare i regolamenti. Se la Juventus avesse raggirato i regolamenti sarebbe abbastanza grave e potrebbe incorrere all’esclusioni dalle coppe“.